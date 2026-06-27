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'Anh trai say hi' Jey B đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp, cùng hành trình âm nhạc đậm chất tự sự

Bình Nguyễn

SVO - Là album phòng thu đầu tiên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, '-37°C' đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Jey B trên hành trình theo đuổi âm nhạc. Jey B lựa chọn chất nhạc R&B và ballad cho album này nhưng phá cách khi pha trộn màu sắc pop hiện đại vào.

Album lấy cảm hứng từ hình ảnh của một nhiệt độ dưới điểm đóng băng. -37°C không chỉ là tên album, mà còn là biểu tượng cho những cảm xúc từng bị "đông cứng" sau những tổn thương trong tình yêu và cuộc sống.

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9 ca khúc được sắp xếp như từng chương trong một cuốn nhật ký cảm xúc: Hi em, Yêu từ cái nhìn đầu tiên, Cuốn lấy anh đi, Interlude, Trở thành người em muốn, Lần đầu bất lực, Bae, dạo này em ổn không? Anh vẫn yêu em thế thôi, Dành hết vận may.

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Thông qua các bài hát, Jey B đưa khán giả tới một mạch cảm xúc được xây dựng liền mạch từ những rung động đầu tiên của tình yêu, đắm chìm trong cảm xúc, đến sự bất lực, tiếc nuối và cuối cùng là chấp nhận khép lại một câu chuyện đã cũ. Với sự dẫn dắt của giọng hát, nam ca sĩ đưa -37°C thành một chuỗi tự sự từ đầu đến cuối hành trình yêu.

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Vừa qua, Jey B đã có buổi fan meeting cá nhân đầu tiên mang tên Winter prince. Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ một nghệ sĩ biểu diễn sang giai đoạn xây dựng cộng đồng người hâm mộ và quảng bá các dự án âm nhạc dài hơi. Fan meeting có sự góp mặt của BigDaddy, Tez, Gill, Phạm Đình Thái Ngân, B Ray… Đây đều là những người anh em thân thiết của anh sau Anh trai say hi 2025.

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Từng khiến nhiều người hoài nghi về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, Jey B ngày càng chứng minh sự nghiêm túc và nhiệt huyết với nghề. Việc vào vòng chung kết của Anh trai say hi 2025 là câu trả lời của giọng ca này gửi đến người hâm mộ. Không mặn mà "thả miếng" hay được chú ý bởi những câu chuyện bên lề, Jey B tạo thiện cảm cho khán giả bởi chính giọng hát và tính cách chân thật của mình.

Bình Nguyễn
#Jey B #Anh trai say hi #Anh trai say hi Jey B #hành trình âm nhạc

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