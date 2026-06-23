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'Mỹ nhân tỏa sáng nhanh nhất màn ảnh Hàn' tiết lộ vết thương sâu sắc nhất của một gia đình

Tuệ Nghi

SVO - Park Se Young đứng giữa những vết thương sâu sắc nhất của một gia đình trong phim 'Family Register'.

Bộ phim truyền hình dài tập sắp ra mắt vào ngày 6/7 của đài MBC, Family Register kể về câu chuyện của một đứa trẻ từ nhỏ đã bị đổ lỗi là nguyên nhân phá hoại gia đình, Na Ji Ni (Park Se Young), một người khao khát trở thành biên kịch phim hoạt hình, lớn lên với những vết thương lòng mà cô không bao giờ có thể nói ra. Bất chấp những phán xét khắc nghiệt xung quanh, Ji Ni vẫn không từ bỏ ước mơ tạo ra một bộ phim hoạt hình Hàn Quốc có thể chạm đến trái tim mọi người trên khắp thế giới. Bên dưới vẻ ngoài thanh lịch và tài năng thiên bẩm là một người phụ nữ đang đấu tranh để giành lại cuộc sống và bản sắc của chính mình.

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Bộ phim đánh dấu dự án truyền hình đầu tiên của Park Se Young sau khoảng bốn năm kể từ bộ phim truyền hình Mental Coach Jegal của đài tvN năm 2022. Đây cũng là dự án diễn xuất đầu tiên của cô kể từ khi kết hôn với nam diễn viên Kwak Jung Wook vào năm 2022 và sinh con gái đầu lòng vào tháng 5 năm ngoái.

Đối diện với cô là mẹ cô, Na Se Ri (Han Go Eun), một cựu nghệ sĩ cello ngôi sao của dàn nhạc quốc gia, người từng thống trị làng nhạc cổ điển Hàn Quốc. Kiêu hãnh, tham vọng và dường như không thể bị động chạm, Se Ri đã dành cả đời để bảo vệ hình ảnh hoàn hảo mà bà đã xây dựng cho mình, đồng thời che giấu những nỗi sợ hãi sâu sắc và những bí mật đau lòng đằng sau sự tự tin.

Khi hai mẹ con buộc phải đối mặt với những vết sẹo trong quá khứ, họ tình cờ gặp No Yeong Ju (Im Ji Eun), một giáo viên thanh nhạc vui vẻ, người từng mơ ước trở thành diễn viên nhạc kịch. Đã trải qua vô số khó khăn với tinh thần lạc quan không lay chuyển, Yeong Ju dần bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình thay vì chỉ sống vì người khác.

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Bị ràng buộc bởi nỗi đau giấu kín, những mối quan hệ gia đình tan vỡ và khát vọng bắt đầu lại cuộc sống, ba người phụ nữ đấu tranh chống lại định kiến, số phận và cuộc sống mà họ bị ép buộc phải sống, đồng thời khám phá ý nghĩa thực sự của gia đình.

Tuệ Nghi
#Chương trình truyền hình gia đình #Xung đột nội tâm phụ nữ #Số phận và định kiến xã hội #Mối quan hệ gia đình phức tạp #Hồi ức và vết thương tình cảm

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