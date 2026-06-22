'Phù thủy âm nhạc' SlimV: 'Nếu tôi chỉ chăm chăm đưa ra cái tôi của mình thì tất cả sẽ thành một màu mất!'

SVO - 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' quy tụ 34 nghệ sĩ nổi tiếng, với nhiều thay đổi về format. Đặc biệt là sự góp mặt của 'phù thủy âm nhạc' SlimV, hứa hẹn mang đến phần âm nhạc 'bùng nổ'.

Quy tụ 34 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sở hữu format mới mang tính cạnh tranh cao hơn. Đồng thời, chương trình mở ra nhiều không gian để các nghệ sĩ bộc lộ trọn vẹn năng lực cá nhân.

Hành trình thi đấu năm nay được cụ thể hóa qua 7 sân khấu lớn, bao gồm sân khấu Hội ngộ, 5 vòng Công diễn và đêm Chung kết. Tất cả được xây dựng thành một hành trình kể chuyện bằng âm nhạc, phản chiếu trọn vẹn từng cột mốc trưởng thành lẫn thế giới nội tâm sâu kín của người đàn ông.

Không chỉ là một chương trình giải trí, mùa 2 tiếp tục theo đuổi giá trị cốt lõi là lan tỏa cảm hứng sống tích cực và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn. Thông qua hành trình của 34 anh tài, chương trình mong muốn gửi gắm thông điệp rằng, mỗi người trẻ đều có thể thay đổi tương lai của mình, và mỗi người trưởng thành đều luôn có cơ hội để bắt đầu một hành trình mới.

Chia sẻ về những thuận lợi và thách thức lúc phải làm việc với các anh tài quy tụ rất nhiều nhạc sĩ và cá tính âm nhạc mạnh, giám đốc âm nhạc SlimV chia sẻ về tư duy cộng tác đầy cởi mở: "Đối với tôi, việc mọi người cùng nhau làm nhạc là một niềm vui và là cách để các anh em học hỏi, kết nối với nhau. Tôi luôn hoan nghênh các anh tài đưa ra ý tưởng sáng tạo. Nếu tôi chỉ chăm chăm đưa ra cái tôi của mình thì tất cả sẽ thành một màu mất! Cách tiếp cận của tôi là cố gắng để mỗi tiết mục đều mang những màu sắc khác nhau của từng cá nhân".

Tiếp nối biểu tượng “Chiến binh lửa”, mùa này mở ra một hành trình với hình tượng chủ đạo mới “Người đàn ông trên lưng ngựa”. Đây là phép ẩn dụ về những người đàn ông trưởng thành, đơn độc trên chặng đường không điểm tựa, không thể quay đầu, buộc phải kiên định tiến về phía trước.

Thông qua đó, chương trình khắc họa chân dung những con người hiện đại không ngừng bứt phá vượt các giới hạn, nơi mỗi công diễn là một ngưỡng cửa để các anh tài bước qua và tiếp tục viết nên câu chuyện của chính mình.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 được xây dựng với tính đối đầu và kịch tính cao hơn. X-part và X-song trở thành những yếu tố xuyên suốt hành trình, góp phần tạo nên những thử thách mới dành cho các nghệ sĩ.

Đặc biệt, mùa giải 2026 lần đầu tiên vinh danh danh hiệu “Chiến tướng” sau mỗi vòng công diễn. Danh hiệu này được trao cho anh tài xuất sắc nhất, dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi thứ hạng đầy kịch tính.