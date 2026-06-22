Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Phù thủy âm nhạc' SlimV: 'Nếu tôi chỉ chăm chăm đưa ra cái tôi của mình thì tất cả sẽ thành một màu mất!'

Bình Nguyễn

SVO - 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' quy tụ 34 nghệ sĩ nổi tiếng, với nhiều thay đổi về format. Đặc biệt là sự góp mặt của 'phù thủy âm nhạc' SlimV, hứa hẹn mang đến phần âm nhạc 'bùng nổ'.

Quy tụ 34 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sở hữu format mới mang tính cạnh tranh cao hơn. Đồng thời, chương trình mở ra nhiều không gian để các nghệ sĩ bộc lộ trọn vẹn năng lực cá nhân.

1000046556.jpg

Hành trình thi đấu năm nay được cụ thể hóa qua 7 sân khấu lớn, bao gồm sân khấu Hội ngộ, 5 vòng Công diễn và đêm Chung kết. Tất cả được xây dựng thành một hành trình kể chuyện bằng âm nhạc, phản chiếu trọn vẹn từng cột mốc trưởng thành lẫn thế giới nội tâm sâu kín của người đàn ông.

1000046563.jpg

Không chỉ là một chương trình giải trí, mùa 2 tiếp tục theo đuổi giá trị cốt lõi là lan tỏa cảm hứng sống tích cực và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn. Thông qua hành trình của 34 anh tài, chương trình mong muốn gửi gắm thông điệp rằng, mỗi người trẻ đều có thể thay đổi tương lai của mình, và mỗi người trưởng thành đều luôn có cơ hội để bắt đầu một hành trình mới.

1000046559.jpg

Chia sẻ về những thuận lợi và thách thức lúc phải làm việc với các anh tài quy tụ rất nhiều nhạc sĩ và cá tính âm nhạc mạnh, giám đốc âm nhạc SlimV chia sẻ về tư duy cộng tác đầy cởi mở: "Đối với tôi, việc mọi người cùng nhau làm nhạc là một niềm vui và là cách để các anh em học hỏi, kết nối với nhau. Tôi luôn hoan nghênh các anh tài đưa ra ý tưởng sáng tạo. Nếu tôi chỉ chăm chăm đưa ra cái tôi của mình thì tất cả sẽ thành một màu mất! Cách tiếp cận của tôi là cố gắng để mỗi tiết mục đều mang những màu sắc khác nhau của từng cá nhân".

1000046557.jpg

Tiếp nối biểu tượng “Chiến binh lửa”, mùa này mở ra một hành trình với hình tượng chủ đạo mới “Người đàn ông trên lưng ngựa”. Đây là phép ẩn dụ về những người đàn ông trưởng thành, đơn độc trên chặng đường không điểm tựa, không thể quay đầu, buộc phải kiên định tiến về phía trước.

1000046562.jpg

Thông qua đó, chương trình khắc họa chân dung những con người hiện đại không ngừng bứt phá vượt các giới hạn, nơi mỗi công diễn là một ngưỡng cửa để các anh tài bước qua và tiếp tục viết nên câu chuyện của chính mình.

1000046558.jpg

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 được xây dựng với tính đối đầu và kịch tính cao hơn. X-part và X-song trở thành những yếu tố xuyên suốt hành trình, góp phần tạo nên những thử thách mới dành cho các nghệ sĩ.

1000046560.jpg

Đặc biệt, mùa giải 2026 lần đầu tiên vinh danh danh hiệu “Chiến tướng” sau mỗi vòng công diễn. Danh hiệu này được trao cho anh tài xuất sắc nhất, dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi thứ hạng đầy kịch tính.

Bình Nguyễn
#Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cast #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 #SlimV #phù thủy âm nhạc

Xem thêm

Chủ đề

BÀN TRÒN SHOWBIZ

BÀN TRÒN SHOWBIZ

Cùng chuyên mục