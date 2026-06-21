ATEEZ 'lên ngôi' tại 'Seoul Music Awards'

SVO - ATEEZ đã giành được giải Daesang (Giải thưởng lớn), ngoài việc đoạt một trong những giải Bonsang (Giải thưởng chính) tại lễ trao giải 'Seoul Music Awards' (SMA) lần thứ 35, được tổ chức tại nhà thi đấu INSPIRE Arena ở Incheon.

Tại Lễ trao giải Âm nhạc Seoul lần thứ 35 được tổ chức tại Nhà thi đấu Incheon Inspire vào ngày 20/6, ATEEZ đã chứng tỏ tài năng của mình bằng cách giành cả giải Chính và giải Nhất. Vì giải Nhất tại Lễ trao giải Âm nhạc Seoul chỉ được trao cho một nhóm nhạc duy nhất, nên ý nghĩa và tầm quan trọng của nó càng lớn hơn.

Trong khi đó, ATEEZ đã phá kỷ lục doanh số bán hàng của chính mình với mini-album thứ 13, Golden Hour: Part 4 đạt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng album chính của Billboard Mỹ, Billboard 200. Đồng thời, họ củng cố vị thế toàn cầu bằng cách lập kỷ lục lọt vào Top 3 trong sáu album liên tiếp. Doanh số tuần đầu tiên của họ cũng vượt qua 1,54 triệu bản, đánh dấu album thứ sáu đạt triệu bản của nhóm.

BOYNEXTDOOR đã giành được tổng cộng bốn giải thưởng, bao gồm "Album xuất sắc nhất", "Nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới", "Giải thưởng R&B/Hip Hop" và một giải Bonsang. Lee Chan Won cũng mang về bốn giải thưởng năm nay, bao gồm "Nghệ sĩ xuất sắc nhất SMA", "Giải thưởng được yêu thích nhất", "Giải thưởng nhạc Trot" và một giải Bonsang.

ZEROBASEONE và LE SSERAFIM mỗi nhóm giành được ba giải thưởng: ZEROBASEONE giành được "Album xuất sắc nhất", "Nhóm nhạc xuất sắc nhất" và một giải Bonsang, trong khi LE SSERAFIM giành được "Bài hát xuất sắc nhất", "Nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới" và một giải Bonsang.