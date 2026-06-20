Kang Dong Won giữ vững vị thế 'ông hoàng phòng vé' với 'Wild Sing'

SVO - 'Wild Sing', một bộ phim không chỉ đơn thuần là khơi gợi cảm giác hoài niệm, mà còn mang bản chất vượt thời đại, đã chỉ mất chưa đến 18 ngày để thu hút hơn 1 triệu lượt khán giả ra rạp.

Ngày 20/6, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc thông báo rằng, tính đến 8h sáng cùng ngày (giờ Hàn Quốc), bộ phim Wild Sing đã chính thức đạt tổng cộng 1.013.519 lượt khán giả. Phim được công chiếu lần đầu vào ngày 3/6, có nghĩa là chỉ mất chưa đến 18 ngày để đạt được cột mốc này. Mặc dù không vượt được tốc độ cán mốc của Colony (chỉ mất chưa đầy 4 ngày để đạt cột mốc 1 triệu lượt vé), nhưng Wild Sing đang được tán dương bởi những khía cạnh khác biệt trong một thể loại hài - âm nhạc, khá kén chọn tệp khán giả.

Với sự tham gia của các diễn viên Kang Dong Won, Um Tae Goo, Park Ji Hyun và Oh Jung Se, Wild Sing là một bộ phim hài kể về câu chuyện của TRIANGLE, một nhóm nhạc sinh viên từng rất nổi tiếng nhưng đã rơi vào quên lãng sau một sự cố không may làm gián đoạn sự nghiệp của họ. Bộ phim theo dõi hành trình hỗn loạn của họ khi cố gắng tái hợp và trở lại sau 20 năm, kể từ thời hoàng kim. Với kinh phí 8 tỷ won (khoảng 5,24 triệu đô la Mỹ), Wild Sing có điểm hòa vốn ở khoảng 2 triệu lượt khán giả.

Một trong những trụ cột thành công của phim là bài hát trong phim Love Is, do chính Kang Dong-won, Uhm Tae-goo và Park Ji-hyun thể hiện. Thành tích vượt trội khi vượt qua 4 triệu lượt xem trên MV và lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc càng cho thấy tầm quan trọng của thời đại hơn là chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên. Giống như ca khúc I Like You của ca sĩ ballad Choi Sung-gon (do Oh Jung-se thủ vai) trong phim đã tạo nên trào lưu thử thách và hình thành nên cộng đồng người hâm mộ ngoài đời thực mang tên "Gondu", ca khúc Love Is của Triangle đang khơi dậy một "thử thách nội tâm" mạnh mẽ trong lòng những ai nhớ về cảm xúc tươi mới, man mác và trẻ trung đặc trưng của các nhóm nhạc nam nữ hỗn hợp thời đó.

Nhân vật chủ chốt thổi hồn vào 'chân lý hóa thạch' của thập niên 1990 để mang lại cảm giác 'chữa lành' cho công chúng năm 2026 không ai khác ngoài Shim Eun-ji, nhà soạn nhạc kiêm CEO của JYP Publishing, người phụ trách lời bài hát, sáng tác và phối khí cho ca khúc Love Is của Triangle. Thay vì sử dụng công nghệ hiện đại tinh vi để hoàn thiện giọng hát thô của các diễn viên, phương pháp được lựa chọn là bảo tồn trọn vẹn sự sống động độc đáo của nhạc pop thập niên 1990 chưa được trau chuốt.

Tiếng rap gào thét của "Storm Rapper" Gu Sang-gu (Um Tae-gu), người bộc lộ 20 năm khao khát với tiếng kêu "T-T-T-Triangle Uh!", sự quyến rũ trẻ trung của "Dance Machine" Hwang Hyun-woo (Kang Dong-won), người thản nhiên làm nền cho bài hát với câu "Hãy hứa với em rằng, nó sẽ mãi mãi (Woah oh), nó sẽ tiếp tục, tình yêu của em" và giọng hát sôi nổi của "Absolute Charm" Byun Do-mi (Park Ji-hyun), người xuất sắc dẫn dắt giai điệu với câu "Hãy mỉm cười với em bằng khuôn mặt tự tin của anh". Năng lượng thô ráp và trực quan mà họ tạo ra mang đến cho khán giả cảm giác tự do đầy kích thích, khác hẳn với những bản nhạc dễ nghe nhạt nhẽo gần đây. Wild Sing là minh chứng cho thấy, âm nhạc từ quá khứ lấp đầy khoảng trống của hiện tại và xoa dịu trái tim công chúng, cùng với lời khẳng định mạnh mẽ "Triangle đã trở lại!".

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