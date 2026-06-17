Hiện tượng kinh dị khiến cả thế giới sửng sốt ra rạp Việt, đạo diễn Hirokazu Koreeda trở lại với 'đứa con tinh thần' mới

Tác phẩm kinh dị từ YouTuber gây địa chấn phòng vé

Bộ phim kinh dị Ám ảnh - Obsession của Curry Barker hiện đã vượt mốc hơn 200 triệu đô la trên toàn thế giới, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất của Focus features. Đồng thời, phim đưa Youtuber 26 tuổi này trở thành một trong những đạo diễn trẻ được săn đón nhất hiện nay.

Phim theo chân Bear, vốn là một chàng trai si tình đã bẻ gãy món đồ chơi bí ẩn mang tên "Liễu Ước Nguyện" để đổi lấy tình yêu của cô gái mình thầm thương. Điều ước nhanh chóng trở thành hiện thực, nhưng hạnh phúc mà anh hằng mong đợi lại dần biến thành cơn ác mộng. Bear dần nhận ra một sự thật rùng rợn: Cái giá phải trả cho món quà kỳ diệu đó kinh hoàng và đen tối hơn bất cứ điều gì anh có thể tưởng tượng.

Điều khiến Ám ảnh trở thành hiện tượng không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở câu chuyện sản xuất đầy bất ngờ phía sau. Tác phẩm được thực hiện với kinh phí chỉ khoảng 750.000 đôla và hoàn thành trong vỏn vẹn 20 ngày quay. Dù vậy, bộ phim nhanh chóng trở thành cú hích lớn ngoài mong đợi, khi thu về doanh thu gấp hơn 100 lần chi phí sản xuất, chỉ sau hơn nửa tháng phát hành tại Mỹ.

Thành công này tiếp tục giúp phim đạt được hiệu ứng truyền miệng và nhanh chóng vượt mốc 280 triệu đôla Mỹ toàn cầu, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong lịch sử của Focus features.

Bên cạnh câu chuyện giàu tính tâm lý, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên trẻ đáng chú ý. Vai chính Bear được đảm nhận bởi Michael Johnston, là diễn viên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ từng góp mặt trong Teen wolf, Supergirl và S.W.A.T.. Sánh đôi cùng anh là Inde Navarrette, gương mặt quen thuộc của 13 reasons why và Superman & Lois, trong vai Nikki.

Định nghĩa về gia đình theo ngôn ngữ điện ảnh mới mẻ

Cái tên Hirokazu Koreeda từ lâu đã là bảo chứng vàng cho những tác phẩm chạm đến tận cùng trắc ẩn của điện ảnh thế giới. Từ Nobody knows (2004), Still walking (2008), Like father, like son (2013), cho đến đỉnh cao Shoplifters (2018) – tác phẩm đoạt giải Cành cọ Vàng (Palme d'Or) danh giá và gần đây nhất là Monster (2023).

Sau khi để lại những dấu ấn xúc động và nhận được làn sóng tán dương tại Liên hoan phim Cannes 2026, Ngày con trở lại - Sheep in the box là tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn lừng danh Hirokazu Koreeda. Phim sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào mùa Hè này.

Khác với những viễn cảnh dystopia (phản địa đàng) lạnh lẽo thường thấy khi điện ảnh khai thác về trí tuệ nhân tạo, Ngày con trở lại chọn một lối đi riêng biệt, ấm áp và giàu chất thơ. Bộ phim còn làm nổi bật bản giao thoa giữa sự lạnh lẽo của công nghệ và sự ấm áp của tình người.

Lấy bối cảnh tương lai gần, phim xoay quanh một cặp vợ chồng nỗ lực khâu vá nỗi đau mất mát bằng cách đón nhận một đứa trẻ người máy vào gia đình. Tại đây, sự tối tân của công nghệ không đối đầu với con người, mà trở thành chiếc gương soi chiếu vào những góc khuất sâu thẳm nhất của tình mẫu tử, phụ tử và bản ngã.

Thay vì những đại cảnh kỹ xảo hoành tráng hay góc nhìn cực đoan về việc Al đe dọa loài người, robot đứa trẻ trong phim được mô tả như một "vật chứa" thu nhận những tổn thương và tình yêu thương của cha mẹ nuôi. Bộ phim không cố biến robot thành con người, mà dùng robot để định nghĩa lại xem: Điều gì làm nên một con người?

Mượn cảm hứng từ biểu tượng con cừu trong chiếc hộp từ cuốn kiệt tác Hoàng tử Bé, bộ phim mang dáng dấp của một câu chuyện ngụ ngôn hiện đại. Đạo diễn Koreeda đã từng chia sẻ về tâm thế làm phim đầy chiêm nghiệm của mình: "Với bộ phim này, tôi cảm thấy như thể góc nhìn của mình được đặt trên ngọn cây chanh được trồng trong sân, quan sát câu chuyện từ một khoảng cách nhất định".