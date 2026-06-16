Tây Ban Nha luôn biết cách khiến chúng ta 'thất vọng'

Không quan trọng bạn bắt đầu như thế nào, mà là bạn kết thúc ra sao. Đúng là như vậy nhưng nếu khởi đầu tệ thì việc xoay chuyển tình thế sẽ không dễ dàng chút nào. Trách nhiệm giờ đây thuộc về Luis de la Fuente, người chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều chỉ trích sau màn ra mắt World Cup đáng xấu hổ của Tây Ban Nha, khi không thể ghi nổi một bàn thắng nào trước đội bóng tân binh Cape Verde. Một trận hòa mà không ai ngờ tới và có thể tạo ra một vết nứt nhỏ trong đội tuyển Tây Ban Nha, vốn bất khả xâm phạm. Vẫn còn sớm và vẫn còn thời gian để khắc phục tình hình, nhưng La Roja (biệt danh của đội tuyển Tây Ban Nha) không nên trì hoãn nếu không muốn phải ra về 'trắng tay'.

Nguồn: Lavanguardia

Tây Ban Nha thường gặp khó khăn trong việc khởi đầu tại World Cup, một hiện tượng khó hiểu đối với họ, chỉ thắng 5 trong 17 lần tham dự. Sau trận thắng đậm nhất lịch sử trước Costa Rica (7-0) tại World Cup 2022 ở Qatar, mọi dự đoán đều tập trung vào việc Tây Ban Nha có lập kỷ lục mới trong trận mở màn tại World Cup này với đội bóng tân binh, ít tên tuổi Cape Verde hay không?

Trái ngược với kỳ vọng, buổi sáng ở Atlanta đã trở thành một 'hành trình gian khổ' đối với các học trò của Luis de la Fuente, có lẽ do áp lực quá lớn khi được coi là ứng cử viên vô địch. Kể từ khi giành chức vô địch châu Âu hai năm trước, Tây Ban Nha đã được xem là một trong những ứng cử viên chính, nếu không muốn nói là ứng cử viên số một, cho danh hiệu này, và có lẽ tất cả điều đó đã phần nào đè nặng lên các cầu thủ ngay từ đầu.

Khi bị dồn vào thế khó, Luis de la Fuente cuối cùng đã tung Lamine và Nico vào sân ở những phút cuối, nhưng điều đó cũng vô ích. Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội ngay từ tiếng còi khai cuộc, nhưng Tây Ban Nha nhanh chóng cho thấy sự thiếu đột phá lẫn năng lượng. Trận đấu diễn ra chậm chạp và dễ đoán, trong khi đội bóng Cape Verde phòng ngự không gặp vấn đề gì. Như thể World Cup còn chưa bắt đầu, đội bóng của Luis de la Fuente đã để thời gian trôi qua một cách dễ dàng, như thể họ không muốn áp đảo đối thủ, hoàn toàn trái ngược với những màn trình diễn khác của đội bóng này.

Huấn luyện viên La Roja đã có một "quân bài tẩy" và khiến mọi người bất ngờ khi cho Gavi đá ở cánh trái, có lẽ muốn anh ấy phối hợp nhiều hơn với tuyến giữa và để trống cánh cho Cucurella, người mà việc ký hợp đồng với Real Madrid đã vấp phải những tiếng huýt sáo dè dặt từ một số người hâm mộ. Thử nghiệm của huấn luyện viên đã không thành công, và mãi đến những phút cuối hiệp một, Tây Ban Nha mới khiến thủ môn kỳ cựu Vozinha phải 'hành động'. Phản xạ của Vozinha thật tuyệt vời và anh ấy xứng đáng với giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Thậm chí, việc Cape Verde không chạm bóng ở phần sân của Tây Ban Nha cho đến sau phút thứ 20 cũng trở nên không có gì đáng chú ý, vì hàng phòng ngự của họ cũng không chịu nhiều áp lực. Các cầu thủ của huấn luyện viên Bubista thậm chí còn dâng cao tấn công vài lần, được một bộ phận khán đài tại sân vận động Mercedes-Benz hùng vĩ ăn mừng gần như là những bàn thắng.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã thi đấu đủ tốt để xứng đáng có kết quả tốt hơn trước giờ nghỉ giải lao, nhưng họ đã đụng phải một Vozinha "cao lớn". Một pha phối hợp nhanh giữa Rodri và Cucurella kết thúc bằng cú sút trúng xà ngang của Ferran Torres. Oyarzabal cố gắng đánh đầu bồi, nhưng pha cứu thua xuất sắc của thủ môn đã cản phá thành công. Ferran Torres một lần nữa, lần này bằng chân trái, thử thách phản xạ nhanh nhạy của Vozinha, và ngay trước giờ nghỉ, Laporte cũng làm điều tương tự với một cú đánh đầu. Không có cách nào để phá vỡ thế bế tắc, và trận đấu mở màn của Tây Ban Nha một lần nữa lại tỏ ra khó khăn.

Nếu giờ nghỉ giữa hiệp nhằm mục đích thức tỉnh đội tuyển, thì điều đó dường như không xảy ra trên sân cỏ, khi hiệp hai diễn ra theo con đường nguy hiểm tương tự như hiệp một. Bóng thiếu tốc độ, và Tây Ban Nha chật vật trong việc tạo ra bất kỳ mối nguy hiểm thực sự nào. Fabián là cầu thủ bốc đồng nhất khi tấn công khung thành đối phương, nhưng có lẽ chính sự hăng hái đó lại là điểm yếu của anh.

Trên sân cỏ diễn ra quá ít ỏi 'kịch tính' đến nỗi khán giả tập trung nhiều hơn vào đường biên, nơi Lamine Yamal bắt đầu các bài tập khởi động. Khi Luis de la Fuente gọi anh lại, cả sân vận động vỡ òa trong niềm vui. Tầm ảnh hưởng của cầu thủ Barcelona tại World Cup này là vô cùng to lớn. Chỉ trong vài phút, cầu thủ đến từ Rocafonda đã tạo ra cơ hội thực sự đầu tiên, kết thúc bằng cú sút của Merino và một cú sút khác vào khung thành của Vozinha, "người hùng dân tộc" mới ở Đại Tây Dương. Nhưng mặc dù Lamine dường như đã thổi một luồng sinh khí mới vào buổi sáng, anh vẫn mang quá nhiều gánh nặng, và sự thống trị của Tây Ban Nha tỏ ra vô hại. Nico Williams cũng vào sân, gần như trong tuyệt vọng, nhưng chính Borges, với cú đánh đầu ngay sau cú sút trúng đích đầu tiên của Cape Verde, mới là người gây ra mối lo lớn nhất cho Tây Ban Nha.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, và bất ngờ lớn nhất của World Cup lần này đã đến. Một trong những ứng cử viên vô địch đã khởi đầu với một động cơ bị kẹt. Giờ đây, công việc cần làm ở phía trước vẫn còn đó. Tây Ban Nha phải giữ bình tĩnh. Chúng ta sẽ xem liệu họ có làm được điều đó hay không trước Ả Rập Xê Út, Uruguay?