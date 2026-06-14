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Peru sử dụng linh vật 'World Cup 2026' trong chiến dịch mật vụ khác thường

Ly Ly

SVO - Chiến dịch độc đáo này bổ sung vào danh sách dài các hoạt động can thiệp bí mật đã biến lực lượng cảnh sát Peru thành một hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh sát Peru một lần nữa thu hút sự chú ý, với một trong những chiến dịch mật vụ khác thường của họ. Lần này, một số sĩ quan đã cải trang thành linh vật của World Cup 2026 để bắt giữ một nghi phạm buôn bán ma túy.

Chiến dịch được thực hiện bởi "Đội Xanh" của Cảnh sát Quốc gia Peru, nổi tiếng với việc sử dụng các trang phục cải trang bắt mắt trong các hoạt động của họ. Trong những năm trước, các sĩ quan đã tham gia các cuộc đột kích trong trang phục siêu anh hùng hoặc thậm chí là chuột lang nước.

Đội Xanh (Escuadrón Verde - Grupo Terna) là lực lượng cảnh sát chìm nổi tiếng của Cảnh sát Quốc gia Peru. Các sĩ quan thường mặc thường phục, cải trang thành nhiều nhân vật (như siêu anh hùng hay linh vật World Cup) để tiếp cận tội phạm mà không bị nghi ngờ, chuyên triệt phá các mạng lưới buôn ma túy và tội phạm đường phố.

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Theo Đại tá Carlos Fredy Alcántara Obregón, hoạt động theo dõi cho thấy nghi phạm là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và nhiệt tình theo dõi mọi thứ liên quan đến World Cup 2026.

Vì lý do này, cảnh sát đã tiếp cận ngôi nhà trong trang phục Maple (con nai sừng tấm), Zayu (con báo đốm) và Clutch (đại bàng đầu trắng), linh vật đại diện cho các nước chủ nhà của giải đấu: Canada, Mexico và Hoa Kỳ. Các nhà chức trách cho biết, người bị bắt giữ trước đó đã thụ án 9 năm tù vì các tội liên quan đến ma túy.

Chiến dịch độc đáo này bổ sung vào danh sách dài các cuộc đột kích bí mật đã biến cảnh sát Peru thành hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội, kết hợp sự sáng tạo và bất ngờ để thực hiện các vụ bắt giữ.

Ly Ly
lavanguardia
#Chiến dịch cảnh sát sáng tạo #Linh vật World Cup 2026 #Can thiệp bí mật và bắt giữ #Cảnh sát Peru trên mạng xã hội #Hoạt động cải trang trong chống tội phạm

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