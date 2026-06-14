Hong Yi Seol phủ nhận tin đồn hẹn hò với Heo Nam Jun

Cô phủ nhận tin đồn hẹn hò lan truyền trên mạng, nhấn mạnh: "Nam diễn viên được nhắc đến chỉ đơn giản là một đồng nghiệp tốt mà tôi trở nên thân thiết khi cùng học đại học. Tin đồn hẹn hò hoàn toàn không đúng sự thật". Cô cũng giải thích về việc trì hoãn đưa ra tuyên bố: "Tôi đã do dự không muốn lên tiếng vì lo ngại bài đăng của mình có thể gây thêm hiểu lầm. Tôi quyết định nói thẳng như vậy vì cảm thấy những lời đồn đoán tiếp tục có thể gây gánh nặng cho bạn diễn của mình".
Cô cũng trấn an người hâm mộ: "Những tin đồn hẹn hò và câu chuyện liên quan đến bộ phim đang lan truyền hiện nay đều không đúng sự thật, vì vậy, không cần phải lo lắng. Tôi rất mong các bạn sẽ ngừng đồn đoán thêm".
Tin đồn hẹn hò ban đầu xuất hiện trên các cộng đồng mạng, nơi các bài đăng cho rằng, hai diễn viên đang có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, tuyên bố của Hong Yi Seol đã phủ nhận hiệu quả những lời đồn đoán này.
Heo Nam Jun hiện đang xuất hiện trong bộ phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy của đài SBS, My Royal Nemesis, trong đó, anh vào vai Cha Se Gye. Hong Yi Seol cũng xuất hiện trong phim, với một vai phụ.
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