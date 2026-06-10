Hội chứng 'RESCENE' truyền cảm hứng cho sự vui vẻ

“Nếu cậu đến Geoje (tên một hòn đảo ở Hàn Quốc) ăn mặc thế này, cậu sẽ bị người dân mắng đấy”.

“Geoje, tuyệt vời!”.

Đoạn hội thoại ngắn và hài hước này gần đây đã 'gây sốt' trên YouTube. Đó là một trò đùa của Woni, trưởng nhóm nhạc nữ RESCENE dành cho thành viên người Nhật Minami, người đang ăn mặc theo phong cách ‘Gyaru’ (một tiểu văn hóa thời trang và phong cách sống nổi loạn của giới trẻ Nhật Bản), trên kênh YouTube cá nhân của cô ấy.

Một video ghi lại cảnh Minami (bên phải) hét lên "Geoje, yaho!" khi đang nói chuyện với Woni đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, chủ yếu trên các nền tảng video ngắn. Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube "Hello, This is Woni, Nice to Meet You".

RESCENE, nhóm nhạc ra mắt năm 2024, đang thu hút sự chú ý như một "thần tượng đang thịnh hành" khi gần đây trở nên nổi tiếng trên YouTube. Video 'gây sốt' trên các nền tảng video ngắn, với sự tương tác giữa Woni, người gốc ở đảo Geoje, Gyeongnam, người thường trêu chọc mọi người bằng giọng địa phương, và Minami, người đáp lại một cách tự nhiên. Kênh YouTube này, chỉ có hơn 100.000 người đăng ký cách đây khoảng một tháng, hiện đã vượt qua 760.000 người, và RESCENE thậm chí còn trở thành đại sứ danh dự của thành phố Geoje.

Các bài hát của RESCENE dựa trên ý tưởng "hòa quyện hương thơm vào âm nhạc", cũng rất được yêu thích. LOVE ATTACK, ca khúc chủ đề trong mini-album đầu tay SCENEDROME phát hành tháng 8/2024, đang có sự "leo ngược xu hướng" trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, đạt vị trí thứ 7 trên Melon Top 100 tính đến nửa đêm ngày 9/6, thứ 11 trên bảng xếp hạng hằng ngày của Spotify Korea và thứ 5 trên bảng xếp hạng hằng tuần của YouTube Music Korea. Khi một bài hát phát hành cách đây hai năm bắt đầu leo ​​trở lại bảng xếp hạng, RESCENE quyết định tiến hành thu âm cho chương trình âm nhạc M Countdown của Mnet vào ngày 11/6.

'Geoje Meme' tạo nên kỳ tích cho nhóm nhạc thần tượng tầm trung

Điều khiến RESCENE được công chúng nhớ đến gần đây không phải là các chương trình âm nhạc, mà là nội dung gốc của chính họ. Nhiều cá tính khác nhau hòa quyện vào nhau, bao gồm Minami với hình tượng "gyaru" phóng khoáng, Woni thể hiện sự duyên dáng gần gũi khi nói tiếng địa phương Geoje, và Jena, người được mệnh danh là "Công chúa Silla" nhờ giọng nói tiếng Gyeongju.

Video "Chúng tôi đến Geoje cùng một cô nàng Gyaru", có sự góp mặt của Minami và Woni, được tải lên khoảng hai tuần trước, đã vượt qua 6,4 triệu lượt xem trên YouTube, tính đến ngày 9/6. Những cảnh như Woni mặc bộ đồ thể thao đen trò chuyện với người dân địa phương và tự nhận là "con gái của Daejeon", và Minami bất ngờ biểu diễn điệu nhảy "Parapara Dance", đã lan truyền rộng rãi trên các nền tảng video ngắn. Hai video khác có Woni và Jena nói tiếng địa phương Gyeongsang cũng đã vượt qua 4 triệu lượt xem mỗi video.

Một "câu chuyện xoắn" được tạo nên bởi những cá tính tự nhiên

Người ta nói rằng, sự nổi tiếng của họ bắt nguồn từ sức mạnh của những cá tính tự nhiên, chứ không phải từ những sự sắp đặt gượng ép. Woni chia sẻ: “Chứng kiến ​​khía cạnh vui tươi và phẩm chất ấm áp của các thành viên, tôi tin chắc rằng, mọi người sẽ càng trân trọng khía cạnh giản dị này hơn nữa”. Minami cũng cho biết: “Ngày đầu tiên quay phim, tôi đã thử nhiều cách diễn xuất khác nhau, và phong cách ‘gyaru’ dường như rất phù hợp với tôi”.

Kênh cá nhân của Woni được khởi nguồn từ nội dung dạy lái xe có sự góp mặt của các diễn viên hài Lee Sun Min và Yoo Young Woo: “Tôi cảm thấy rất áp lực và trăn trở cho đến tận ngày trước khi ra mắt, nhưng tôi đã lấy hết can đảm với ý nghĩ giới thiệu RESCENE đến công chúng, dù chỉ một chút thôi”.

Các thành viên mô tả sức hút của RESCENE là một “điểm nhấn bất ngờ”. Woni cho biết: “Chúng tôi là một nhóm nhạc với sức hút đầy bất ngờ, nơi mỗi cá tính riêng biệt của từng thành viên hòa quyện một cách tuyệt vời”. Jena thì cho rằng: “Nếu trên sân khấu chúng tôi thể hiện âm nhạc mộng mơ, sôi động và dễ thương, thì tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được sự quyến rũ tự nhiên và thoải mái trong nội dung YouTube của mình”. Sự kỳ vọng cũng tăng cao đối với hai thành viên chưa xuất hiện trên kênh cá nhân của Woni.

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