Gong Hyo Jin đã trở lại và còn 'lợi hại' hơn xưa

A Bona fide Killer là một bộ phim hành động sắp ra mắt của MBC kể về câu chuyện của một người mẹ làm việc trong môi trường nguy hiểm nhất thế giới, khi cô chiến đấu để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Gong Hyo Jin vào vai Yu Bo Na, một nhân viên văn phòng bình thường, quản lý đội bán hàng số 3 tại một công ty điện tử. Đồng thời, cô cũng có một thân phận khác là sát thủ huyền thoại “Kingfisher”, người tiêu diệt những tên tội phạm trốn tránh pháp luật. Sau khi trở lại cuộc sống bình thường sau kỳ nghỉ thai sản, cô dẫn dắt câu chuyện với vai trò vừa là một người mẹ quyết tâm bảo vệ gia đình, vừa là một sát thủ thực hiện các nhiệm vụ bí mật.

Jung Jun Won vào vai Kwon Tae Sung, chồng của Yu Bo Na và là phóng viên thuộc đội điều tra của một tờ báo. Anh là một người chồng tận tâm và một người cha yêu thương con gái, đồng thời là một nhà báo dũng cảm, nhiệt huyết, luôn xông pha vào mọi bất công trên thế giới mà không chút do dự. Anh từng là phóng viên được giao nhiệm vụ đưa tin riêng về “Kingfisher” và dần tiến gần hơn đến việc khám phá ra danh tính thực sự của nó.

Lee Sang Yi vào vai thanh tra Lee Dong Jin thuộc "Đội Điều tra Tội phạm Bạo lực số 2", Sở Cảnh sát Nambu. Vì thấu hiểu nỗi đau của nạn nhân hơn ai hết, anh chọn con đường xét xử theo pháp luật thay vì tự ý hành động. Được thúc đẩy bởi niềm tin vững chắc rằng phải bắt được "Kingfishe"r và bảo vệ công lý, Lee Dong Jin tiếp tục cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ của mình.

Sung Dong Il vào vai Kim Bong Pal, trưởng nhóm bán hàng số 3 tại Durumi Electronics. Anh nổi tiếng là người tốt bụng, đến nỗi được đặt biệt danh là “Bong Ngốc”, nhưng ẩn sâu bên trong là kinh nghiệm dày dặn và kỹ năng chiến đấu điêu luyện. Kim Bong Pal là một đồng minh đáng tin cậy, luôn quan tâm và bảo vệ Yu Bo Na hết mực sau khi cô trở lại với vai trò sát thủ.

Đội ngũ sản xuất cho biết: “Ngoài Gong Hyo Jin, 'nữ hoàng phòng vé không ai sánh kịp' với màn lột xác ngoạn mục trong diễn xuất, Jung Jun Won, Lee Sang Yi, Sung Dong Il cũng sẽ mang đến những màn trình diễn nhân vật đặc sắc, tạo nên cảm giác nhập vai mạnh mẽ. Với sự kết hợp mới mẻ giữa một bộ phim gia đình vui vẻ và những pha hành động truy bắt tội phạm gay cấn, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm giải trí tuyệt vời cho người xem”.