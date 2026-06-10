'Vua hài đất Pháp' khuấy đảo rạp Việt mùa Hè 2026, đội quân hoạt hình 'Minions' với sức hút tỷ đô

"Siêu phẩm hoài niệm" Marsupilami

Màn ảnh Việt dịp Hè này vừa đón nhận một “cú hit” đầy năng lượng mang tên Siêu quậy Marsupilami. Được nhào nặn bởi “vua hài đất Pháp” Philippe Lacheau, phim là chuyến du hành ngược thời gian dành cho những thế hệ người xem từng yêu thương Marsupilami trên truyền hình.

Ngay sau những suất chiếu đầu tiên tại Việt Nam, Siêu quậy Marsupilami đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít người xem gọi đây là một “siêu phẩm hoài niệm”, gợi lại những ký ức tuổi thơ gắn liền với chú thú đốm vàng tinh nghịch từng quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Tâm điểm của phim chắc chắn thuộc về chú thú đốm lông vàng, sinh vật huyền thoại sở hữu chiếc đuôi dài siêu lực. Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện tại sở thú, Marsupilami đã lập tức “đốn tim” khán giả bằng vẻ ngoài siêu cấp đáng yêu, chân thực và mềm mại như một chú gấu bông.

Tuy vậy, đạo diễn Philippe Lacheau rất biết cách nhấn nhá một chút sự hỗn loạn, vui nhộn trong thước phim của mình khi mang đến một “mầm mống” siêu quậy đúng nghĩa, ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng vô hại kia.

Phim là một chuỗi domino tiếng cười dồn dập, kết hợp hàng loạt pha rượt đuổi mang phong cách hài slapstick đặc trưng. Tất cả nhân vật đều lao vào công cuộc tranh giành chú thú quý hiếm này, khiến người xem có lúc phải "nghẹt thở" vì cười quá nhiều. Điểm cộng lớn của phim là sự lồng ghép khéo léo các chi tiết "easter eggs" tri ân các tác phẩm kinh điển như Top gun, E.T., thậm chí là Bảy viên ngọc rồng.

Dù mang đậm tính giải trí, Siêu quậy Marsupilami không quên khắc họa những chi tiết về tình cảm gia đình, tình bạn ý nghĩa. Đằng sau những miếng hài bùng nổ là mối quan hệ gắn kết giữa cậu bé Léo và Marsupilami, gợi nhớ sâu sắc đến nhân vật Leo Newman trong bản hoạt hình quen thuộc.

​Sức hút bền bỉ của Minions

Trong bối cảnh nhiều thương hiệu hoạt hình phải liên tục đổi mới để duy trì sức hút với khán giả, Minions vẫn giữ sức hấp dẫn bền bỉ. Loạt phim về những sinh vật màu vàng tinh nghịch này đã được chứng minh qua thành công của hàng loạt tác phẩm cùng thương hiệu tại phòng vé trong nước, thu hút đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi.

Sau bốn năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Minions và Quái vật hứa hẹn tiếp tục mang đến những cuộc phiêu lưu hài hước cùng trải nghiệm giải trí sôi động dịp Hè 2026. Thành công của thương hiệu này còn nằm ở công thức kể chuyện đơn giản, thông điệp dễ tiếp nhận, nhưng luôn đánh vào những cảm xúc bền vững, bởi Minions là hành trình đi tìm nơi thuộc về.

Phần phim mới tiếp tục khai thác một động cơ rất dễ đồng cảm khi hai Minions mới James và Henry đem lòng yêu điện ảnh và muốn làm bộ phim quái vật của riêng mình. Từ phục vụ ác nhân đến theo đuổi đam mê, có thể thấy sau hơn 10 năm thương hiệu vẫn giữ được tinh thần vui nhộn nhưng cài cắm thêm một lớp cảm xúc đủ gần với khán giả hiện đại.

Minions và Quái vật sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng nổi bật, trong đó có nhiều gương mặt từng đoạt hoặc được đề cử Oscar như Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, cùng Zoey Deutch và Trey Parker - đồng sáng tạo series hài đình đám South park.

Phim do Pierre Coffin đạo diễn, vốn gắn bó mật thiết với thương hiệu Despicable me và Minions từ những ngày đầu. Ông không chỉ từng đạo diễn các phần phim quan trọng của loạt phim, mà còn là người lồng tiếng cho chính các Minions kể từ khi nhân vật này ra mắt năm 2010. Kịch bản phim do Brian Lynch và Pierre Coffin đồng chấp bút.