'Mỹ nhân VTV' Yên Đan được ví như ẩn số mới của màn ảnh Việt vì lý do đặc biệt này

SVO - Là cái tên được đánh giá đầy tiềm năng của màn ảnh Việt, diễn viên Yên Đan nỗ lực qua từng vai diễn để chứng tỏ năng lực bản thân.

Trước khi trở thành diễn viên, Yên Đan gây chú ý khi trở thành Quán quân của chương trình Ngôi sao chốt đơn. Cô đã sở hữu hai tấm bằng ngành Quan hệ quốc tế của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) và ngành Nghệ thuật Biểu diễn múa dân gian dân tộc, trường Trung cấp Múa TP. HCM.

Trong phim Ốc mượn hồn, ngoài những cái tên quen thuộc với khán giả như Quốc Trường, Tiểu Vy, Lương Gia Huy thì sự xuất hiện của gương mặt mới Yên Đan cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý, góp phần tạo nên màu sắc mới mẻ cho bộ phim.

Yên Đan đã phản ánh rõ nét hành trình biến chuyển nội tâm của nhân vật – từ những rung động mong manh, tình yêu chân thành đến trạng thái cực đoan, chiếm hữu và dần trở nên “toxic”. Tình yêu của An không còn đơn thuần là cảm xúc, mà trở thành một dạng ám ảnh, vừa mãnh liệt, vừa nguy hiểm. Những lớp diễn day dứt, dồn nén được nữ diễn viên xử lý tinh tế, tạo nên một nhân vật nhiều góc cạnh và khó đoán.

Đây là vai diễn điện ảnh đầu tay nhưng cũng là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Yên Đan. Xuất thân từ diễn viên múa, cô còn góp mặt trong các dự án phim như Đi giữa trời rực rỡ, Đi về miền có nắng… trước khi chính thức thử sức với màn ảnh rộng.

Với vai An trong Ốc mượn hồn, nữ diễn viên gen Z chứng minh được sự nghiêm túc với nghề, khi dám bước ra khỏi "vùng an toàn", thử sức với dạng vai nặng tâm lý và nhiều thử thách.

Để hóa thân trọn vẹn cho vai diễn, Yên Đan dành nhiều tháng tập luyện cùng ê kíp trước khi bấm máy. Mỗi cảnh quay, cô mất khoảng 2 tiếng cho phần hóa trang với tóc giả và các chi tiết sẹo phức tạp. “Tôi muốn thử sức với một nhân vật hoàn toàn khác mình ngoài đời”, cô chia sẻ.