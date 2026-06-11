Ngô Thanh Vân trải lòng về trầm cảm sau sinh, tiết lộ vai trò đặc biệt của Huy Trần trong hành trình nuôi con

SVO - Từng được khán giả biết đến với hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán qua hàng loạt vai diễn hành động đình đám, Ngô Thanh Vân mới đây lại khiến nhiều người đồng cảm khi lần đầu chia sẻ những vất vả trong hành trình làm mẹ.

Xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội, Ngô Thanh Vân và Huy Trần không chỉ thu hút bởi những khoảnh khắc tình tứ mà còn chia sẻ về cuộc sống sau khi đón con gái đầu lòng. Hiện, bé Gạo đã được 8 tháng tuổi và trở thành trung tâm trong cuộc sống của cặp đôi. Theo Ngô Thanh Vân, vợ chồng cô có sự phân công khá rõ ràng trong việc chăm sóc con. Nếu nữ diễn viên đảm nhận vai trò theo dõi các cột mốc phát triển và hỗ trợ con rèn luyện những kỹ năng phù hợp với từng độ tuổi, thì Huy Trần lại là người phụ trách toàn bộ vấn đề dinh dưỡng.

Nữ diễn viên cho biết, chồng mình đặc biệt kỹ tính trong chuyện ăn uống của con gái. Từ thời gian ăn, thực đơn theo từng tháng tuổi, cho đến cách lựa chọn nguyên liệu và chế biến món ăn đều được anh nghiên cứu cẩn thận. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy áp lực trước sự cầu toàn ấy, Ngô Thanh Vân lại cảm thấy may mắn vì có người san sẻ một phần quan trọng trong hành trình nuôi con.

Cô cho rằng, việc chồng chủ động gánh vác phần dinh dưỡng của con giúp cô giảm bớt đáng kể áp lực, từ đó có thêm thời gian để giải quyết những công việc khác trong gia đình. Chính sự phối hợp ăn ý này cũng khiến cả hai chưa từng xảy ra tranh cãi về quan điểm nuôi dạy con.

Sau khi sinh con, cuộc sống của Ngô Thanh Vân thay đổi gần như hoàn toàn. Nữ diễn viên thừa nhận, cô từng nghĩ, việc chăm sóc và nuôi dạy một đứa trẻ sẽ diễn ra theo một quy trình nhất định. Thế nhưng, thực tế lại khiến cô nhận ra rằng, cha mẹ mới là những người cần học hỏi nhiều nhất: “Tôi có cảm giác như mình đang bắt đầu lại từ con số không. Mỗi ngày đều là một bài học mới và có rất nhiều điều mình chưa từng biết trước đó”.

Trong số những thử thách của hành trình làm mẹ, giai đoạn khiến Ngô Thanh Vân cảm thấy áp lực nhất không phải lúc mới sinh mà là khi con bắt đầu ăn dặm. Theo cô, đây là thời điểm cha mẹ phải đặc biệt cẩn trọng bởi bất cứ loại thực phẩm nào đưa vào cơ thể trẻ cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của con. Bên cạnh những khó khăn trong việc chăm sóc em bé, Ngô Thanh Vân cũng lần đầu tiết lộ bản thân từng trải qua trầm cảm sau sinh. Đây là điều cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình bởi trước đó, cô luôn là người mạnh mẽ và chủ động trong mọi việc.

Là người vốn cầu toàn và luôn muốn mọi việc phải được thực hiện chỉn chu, Ngô Thanh Vân càng dễ rơi vào trạng thái tự trách bản thân khi cảm thấy mình chưa làm tốt vai trò của một người mẹ: “Có lúc, tôi tự hỏi, tại sao một việc đơn giản như hiểu con đang cần gì mà mình cũng không làm được. Những suy nghĩ đó khiến tinh thần tôi trở nên nặng nề và áp lực hơn rất nhiều”.

May mắn cho Ngô Thanh Vân là trong giai đoạn khó khăn nhất, Huy Trần luôn ở bên cạnh. Nữ diễn viên cho biết, ông xã đã gần như đảm nhận toàn bộ việc chăm sóc em bé trong ba tháng đầu tiên để cô có thời gian hồi phục sức khỏe. Trong những lúc cô cảm thấy bản thân thất bại và mất phương hướng nhất, Huy Trần chỉ nhẹ nhàng nói: “Em đang làm rất tốt”.

Theo nữ diễn viên, câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại có sức mạnh đặc biệt, giúp cô nhìn nhận lại những nỗ lực của bản thân và vượt qua cảm giác tiêu cực. Sau tất cả, hành trình làm mẹ không chỉ là câu chuyện của riêng người phụ nữ mà còn là sự đồng hành, sẻ chia từ người bạn đời.