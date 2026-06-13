Á hậu 'Hoa hậu Việt Nam' Thúy An: Từ người đẹp sở hữu hình thể quyến rũ đến 'mỹ nhân' không tuổi của showbiz Việt

SVO - Á hậu Nguyễn Thị Thúy An là một trong các 'mỹ nhân' đến từ khu vực miền Tây Nam Bộ đạt thành tích cao tại 'Hoa hậu Việt Nam'. Đến nay, cô vẫn là 'nàng Hậu' đắt show thời trang và quảng cáo.

Nguyễn Thị Thúy An (sinh năm 1997) nổi tiếng sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2019. Kể từ danh hiệu cao quý của Hoa hậu Việt Nam đến nay, Thúy An không ngừng trau dồi và tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí.

Nói về Á hậu Thúy An, công chúng nhớ đến cô gái có vẻ đẹp tri thức, cùng chiều cao 1m68, số đo ba vòng 83 – 65 –89cm. Cô được đánh giá là người đẹp sở hữu thân hình quyến rũ, 'nóng bỏng'.

Á hậu Thúy An cũng là người đẹp có phần trả lời ứng xử được đánh giá cao. Năm đó, cô trả lời câu hỏi về lòng nhân ái: "Mặc dù nhiều người nhận xét rằng, trong thời công nghệ ngày nay, con người ngày càng có những ngăn cách về mặt tình cảm và càng lạnh lùng với nhau. Nhưng lòng nhân ái sẽ tồn tại mãi và sẽ không chấm dứt".

Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An từng có ý định làm răng sứ vì không tự tin với hàm răng của mình. Nhưng gia đình không đồng ý. Điều này trở thành sự may mắn vì cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không chấp nhận hồ sơ của thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Điều kiện dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026: ​ Nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 có đủ các điều kiện sau, có quyền đăng ký tham dự cuộc thi: - Có đạo đức tốt. - Có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính. - Không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. - Chưa lập gia đình (được hiểu là: Chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống chung với ai như vợ chồng). - Chưa sinh con. - Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên (tính đến thời điểm Vòng Chung kết chính thức bắt đầu). - Chiều cao 1m63 trở lên.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An không nằm trong top những thí sinh được đánh giá cao. Tuy nhiên, các kỹ năng lẫn sự tự tin qua từng vòng thi của cô dần được cải thiện. Đến khi trở thành Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam, Thúy An trở thành tên tuổi "gây sốt", bởi nhan sắc và tính cách giản dị đúng chất miền Tây Nam Bộ.

Hiện tại, "nàng Hậu" có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã là Tiến sĩ Ngọc Duy cùng con gái Marie. Dù bận rộn với lịch trình làm việc nhưng Á hậu Thúy An vẫn chăm chỉ quay vlog, chia sẻ về cuộc sống.

Với cô, Á hậu Hoa hậu Việt Nam không hẳn là ngôi vị tạo nên khoảng cách với công chúng. Thay vào đó, Thúy An luôn biết cách chia sẻ những hoạt động cá nhân lẫn về gia đình một cách thoải mái, có chọn lọc.

Á hậu Thúy An cũng là người đẹp luôn đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đến với "ngôi nhà chung" danh tiếng này, cô không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, mà còn tiếp thêm sự tự tin cho các thí sinh.

Năm nay, cuộc thi đang mở rộng tuyển sinh trên khắp mọi miền đất nước. Như cô gái Nguyễn Thị Thúy An năm nào, dù bạn đến từ đâu, hãy nắm bắt cơ hội này để thể hiện tài năng, sự tự tin lẫn kiến thức để 'tỏa sáng' tại Hoa hậu Việt Nam 2026.