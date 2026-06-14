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Touliver, SOOBIN, Binz, Rhymastic cùng dàn nghệ sĩ đình đám ấp ủ nhiều tâm huyết, gửi lời tri ân sâu sắc đến khán giả

Bình Nguyễn

SVO - Kỷ niệm hành trình 15 năm cống hiến, các nghệ sĩ đình đám đã tổ chức thành công 'SPACESPEAKERS LABEL FANMEETING: OFF SPACE', hứa hẹn mở màn chuỗi dự án 'khủng'.

Mang concept "Suit & tie" tái hiện một hội nghị bí mật, Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz, Rhymastic và Kiên Ứng mở màn đầy ấn tượng với "bản hit" Nguyên team đi vào hết. Khán giả được dẫn dắt ngược dòng thời gian qua Cypher OG mang những "bản hit" thời gian quay lại sân khấu.

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Lần đầu tiên tại khuôn khổ fan meeting, những ca khúc như Vụt tan (SOOBIN), You & I (Cường Seven), GENE (Binz) lại được vang lên sống động. Mạch cảm xúc tiếp tục được dẫn nối khi KIMMESE và TripleD bước ra sân khấu cùng Hương ngọc lanDream of a lonely man.

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Trở lại với bàn DJ quen thuộc, Touliver và SlimV đã đẩy không khí buổi diễn thêm cao trào, khi tái hiện bản phối từng gây tiếng vang Em ơi cứ vui. Điểm nhấn tinh tế xuất hiện ngay trên nền beat, khi âm nhạc rẽ hướng, đánh dấu sự góp mặt của KRISS NGO và Monotape. Touliver cùng SlimV chính thức nhường lại ánh đèn, giới thiệu hai nhà sản xuất trẻ đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của OFF SPACE.

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Năng lượng tươi mới sau đó tiếp tục lan tỏa với thế hệ nghệ sĩ trẻ. APJ "hype up" sân khấu bằng 12H03Chomp. Nhóm FIRSTGENE (Wishty Eazy, StillaD, Bikay, LEZII, SUGI) xuất hiện mang trọn tinh thần gen Z rực rỡ vào tiết mục kết màn Alone momei.

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Khoảng lặng đắt giá nhất nằm ở phần "Touching moment". Đoạn clip bất ngờ xuất hiện mang theo lời nhắn nhủ từ gia đình, bạn bè của thế hệ OG. Cả khán phòng rưng rưng xúc động khi nghe lời chia sẻ từ mẹ của nam rapper Binz về album Gặp lại và gửi lời chúc đến SpaceSpeakers nhân dịp kỷ niệm 15 năm.

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Chương hồi ức dần khép lại trong sự bồi hồi của EverydayNắng lên. Với phần lời mới được viết bởi FIRSTGENE, ca khúc Nắng Lên không chỉ nhìn lại quá khứ, mà còn thắp lên kỳ vọng về một hành trình mới.

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Ngoài ra, dàn nghệ sĩ còn chính thức công bố KOSMIK album, KOSMIK live concert in US, KOSMIK merchandise, KOSMIK exhibition và event. Đặc biệt, khán giả mong chờ KOSMIK live concert in Hanoi.​

Bình Nguyễn
#Touliver #SOOBIN #Binz #Rhymastic #SPACESPEAKERS LABEL FANMEETING: OFF SPACE #SlimV

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