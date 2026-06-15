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Trước khi 'săn vé' BIGBANG vào 25/6, đừng quên vé Concert 'Thanh xuân' vào 8h sáng mai

Tuệ Nghi

SVO - Vé đặt trước cho 'BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG with Coupang Play' sẽ bắt đầu vào ngày 24/6, lúc 7h tối (giờ Hàn Quốc), dành cho những người sở hữu thẻ thành viên b.stage BIGBANG V.I.P. Vé bán rộng rãi sẽ bắt đầu vào ngày 25/6, lúc 7h tối (giờ Hàn Quốc).

Vé dành cho người hâm mộ tại Hàn Quốc sẽ được bán qua ứng dụng di động Coupang Play, trong khi người hâm mộ quốc tế có thể mua vé qua NOL WORLD.

BIGBANG sẽ tổ chức BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG with Coupang Play tại sân vận động Goyang, từ ngày 21 đến 23/8. Các buổi hòa nhạc sẽ đánh dấu sự khởi đầu của chuyến lưu diễn toàn nhóm đầu tiên sau khoảng chín năm và là cuộc hội ngộ được mong chờ từ lâu với người hâm mộ trong nước, dự kiến ​​sẽ khiến cuộc cạnh tranh giành vé trở nên gay gắt.

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Các buổi diễn tại Goyang sẽ mở màn cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trải dài 18 thành phố với 31 buổi biểu diễn. Với quy mô sản xuất sân vận động lớn và danh sách các bài hát kỷ niệm hành trình âm nhạc 20 năm thanh xuân của BIGBANG, sự mong chờ đang ngày càng tăng cao trong cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Sau các buổi hòa nhạc tại Goyang, BIGBANG dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến lưu diễn tại các thành phố lớn trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. Lịch trình bao gồm các địa điểm mang tính biểu tượng như sân vận động MetLife, sân vận động Stade de France, sân vận động Tottenham Hotspur và Tokyo Dome, cùng với các điểm dừng chân khác sẽ được công bố sau.

Trong khi đó, BIGBANG ra mắt năm 2006, là một nhóm nhạc toàn cầu hàng đầu đã thống trị thị trường âm nhạc trong và ngoài nước bằng hàng loạt ca khúc 'hit'. Họ đã tạo ảnh hưởng trên toàn bộ lĩnh vực văn hóa đại chúng, vượt ra ngoài âm nhạc pop Hàn Quốc để lấn sân sang cả biểu diễn và thời trang. Mới đây, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, BIGBANG đã biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley 2026 ở Mỹ, thu hút sự hưởng ứng bùng nổ từ khán giả địa phương và báo hiệu sự trở lại của một huyền thoại.

Tuệ Nghi
#Lịch trình tour quốc tế của Big Bang #Vé concert 'Thanh xuân' và 'BIGBANG 2026 WORLD TOUR' #Sự trở lại sau 9 năm của Big Bang #Chặng đường âm nhạc 20 năm của Big Bang #Cơ hội sở hữu vé qua các nền tảng quốc tế

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