'Thanh xuân' rực rỡ cùng Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy, Double2T, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh

Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm concert Thanh xuân giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.
Khán giả truy cập website hướng dẫn dành cho người tham dự để cập nhật các quy định, sơ đồ cổng vào, khu vực check-in và các thông báo mới nhất từ ban tổ chức: Thanh xuân Concert.
Đông Hùng, Võ Hạ Trâm mang đến nền tảng thanh nhạc và khả năng hát live ấn tượng. Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc bổ sung sắc thái giàu cảm xúc. Double2T và Hoaprox tạo thêm năng lượng trẻ, hiện đại.
Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii và Hà Myo là những gương mặt được đông đảo khán giả trẻ quan tâm, yêu mến, góp phần mở rộng biên độ tiếp cận của chương trình.
Đặc biệt, trong dàn nghệ sĩ góp mặt tại concert Thanh xuân, có những gương mặt từng được vinh danh ở Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng uy tín của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôn vinh các cá nhân trẻ có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực cho cộng đồng ở nhiều lĩnh vực.
Trong đó, Hà Myo và Hòa Minzy là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; Double2T là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ này không chỉ tạo sức hút cho chương trình, mà còn góp phần làm rõ tinh thần của concert Thanh xuân: Tôn vinh những người trẻ biết sáng tạo, bền bỉ theo đuổi đam mê, có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa năng lượng tích cực tới xã hội.
Hà Myo đại diện cho nỗ lực làm mới chất liệu dân gian bằng hơi thở đương đại. Còn Hòa Minzy ghi dấu bằng những sản phẩm âm nhạc giàu cảm xúc, gần gũi với công chúng và mang đậm màu sắc văn hóa Việt. Double2T một nghệ sĩ trẻ đưa bản sắc vùng cao, đưa câu chuyện riêng của mình hòa vào dòng chảy âm nhạc hiện đại. Những màu sắc đó gặp nhau tại concert Thanh xuân, tạo nên một không gian âm nhạc vừa trẻ trung, vừa có chiều sâu văn hóa.
Với vai trò là cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong kỳ vọng concert Thanh xuân trở thành điểm hẹn văn hóa của tuổi trẻ Việt Nam: "Nơi âm nhạc đánh thức niềm tự hào, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng về một thế hệ sẵn sàng bước tới'.
Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể đăng ký nhận vé tham dự concert Thanh xuân 2026 miễn phí trên nền tảng số LaSoong.
Bước 1: Đăng ký/Đăng nhập tài khoản LaSoong
Truy cập tại đây và thực hiện đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản LaSoong. Chương trình không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.
Bước 2: Truy cập chương trình concert Thanh xuân 2026
Tại trang chương trình concert Thanh xuân 2026, chọn “Đăng ký vé tại đây” để bắt đầu quá trình đăng ký.
Ghi chú: Vé tham dự chương trình được phát hành theo từng đợt và theo từng nhóm khán giả phù hợp với kế hoạch của Ban tổ chức. Trường hợp số lượng vé của đợt phát hành hiện tại đã hết, vui lòng theo dõi thông báo chính thức và chờ đợt phát hành tiếp theo.
Bước 3: Điền thông tin đăng ký
Điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu và chọn “Đăng ký nhận vé”.
Bước 4: Lựa chọn mức đóng góp cho chương trình thiện nguyện
Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí, dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ quan tâm.
Trong khuôn khổ chương trình, BTC phát động hoạt động thiện nguyện, kêu gọi khán giả đóng góp tự nguyện khi đăng ký vé, với mức ủng hộ từ 50.000 đồng. Toàn bộ nguồn đóng góp sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
Người tham gia có thể lựa chọn mức đóng góp phù hợp để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của chương trình.
Bước 5: Xác nhận thông tin và thanh toán
Kiểm tra lại thông tin người đóng góp, sau đó thực hiện thanh toán bằng cách quét mã QR được cung cấp trên hệ thống.
Bước 6: Nhận vé điện tử
Sau khi thanh toán thành công:
● Vé sẽ được lưu tại mục “Vé của tôi” trên LaSoong.
● Vé điện tử đồng thời được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký.