Lee Da Hae buồn bã vì 'Khó tìm được quần áo vừa vặn'

SVO - Nữ diễn viên Lee Da Hae buồn bã vì những thay đổi cơ thể sau khi mang thai: 'Khó tìm được quần áo vừa vặn'.
Ngày 14/6, Lee Da Hae đã đăng tải một số bức ảnh lên mạng xã hội với chú thích: "Tôi hồi tháng Chín năm ngoái". Những bức ảnh cho thấy, Lee Da Hae đang dùng bữa với bạn bè. Vóc dáng mảnh mai của cô trước khi mang thai ngay lập tức thu hút sự chú ý.
Lee Da Hae chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình: "Chưa đầy một năm mà sao tôi lại cảm thấy già đi nhanh thế? Tôi cảm thấy như mình ăn nhiều hơn cả bây giờ, trong khi hồi đó tôi rất gầy. Chắc chắn là có sự khác biệt giữa tôi bây giờ và trước đây. Việc tìm quần áo vừa vặn trở nên khó khăn hơn chứ không chỉ đơn giản là buồn".
Lee Da Hae kết hôn với ca sĩ Se7en vào năm 2023. Gần đây, cô đã thông báo tin mang thai, nhận được rất nhiều lời chúc mừng, và dự kiến sẽ sinh con vào tháng Mười Một tới.