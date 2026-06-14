Lee Da Hae buồn bã vì 'Khó tìm được quần áo vừa vặn'

Ngày 14/6, Lee Da Hae đã đăng tải một số bức ảnh lên mạng xã hội với chú thích: "Tôi hồi tháng Chín năm ngoái". Những bức ảnh cho thấy, Lee Da Hae đang dùng bữa với bạn bè. Vóc dáng mảnh mai của cô trước khi mang thai ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Lee Da Hae chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình: "Chưa đầy một năm mà sao tôi lại cảm thấy già đi nhanh thế? Tôi cảm thấy như mình ăn nhiều hơn cả bây giờ, trong khi hồi đó tôi rất gầy. Chắc chắn là có sự khác biệt giữa tôi bây giờ và trước đây. Việc tìm quần áo vừa vặn trở nên khó khăn hơn chứ không chỉ đơn giản là buồn".

Lee Da Hae kết hôn với ca sĩ Se7en vào năm 2023. Gần đây, cô đã thông báo tin mang thai, nhận được rất nhiều lời chúc mừng, và dự kiến ​​sẽ sinh con vào tháng Mười Một tới.

Lee Da Hae hiện có bộ phim vẫn chờ lịch phát sóng là "My Goddess, My Mother". Trong phim, Lee Da Hae vào vai Kang Jin Bo, một cô gái Hàn Quốc thành đạt, xinh đẹp và tài năng. Cô đã chia tay với bạn trai ở Hàn Quốc, người cố gắng ép buộc cô kết hôn, để theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình ở Trung Quốc. Tại văn phòng, cô gặp Wu Xiong Xi (Tề Lượng), một quản lý nhân sự mà cô đã từng gặp ở Hàn Quốc. Sự hiểu lầm trước đây của họ được giải quyết và họ yêu nhau, trở thành một cặp đôi và kết hôn. Jin Bo trở thành con dâu người Trung Quốc và bắt đầu cuộc sống trong một gia đình Trung Quốc với mẹ chồng Xu Man Li (Kim Tinh), người được miêu tả là "gai góc như cây xương rồng". Do sự khác biệt về văn hóa và trình độ học vấn, họ xung đột và có một loạt những hiểu lầm và tranh cãi.

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