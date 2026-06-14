NSƯT Hạnh Thúy: ‘Tôi chưa bao giờ làm việc vì cát sê’

SVO - Trở thành nữ nghệ sĩ ‘đắt show’ của màn ảnh Việt hiện nay, NSƯT Hạnh Thúy đã 'bỏ túi' thêm kỷ lục trăm tỷ đồng, với phim điện ảnh ‘Ma xó’. Cô vừa có cuộc trò chuyện với Sinh Viên Việt Nam về những cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp.

NSƯT Hạnh Thuý đã trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt Nam tham gia nhiều phim đạt mốc 100 tỷ đồng trong cùng một năm. Đây là một thành tích xuất sắc ít ai đạt được. Trong đó, bộ phim kinh dị Ma xó đã đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của cô.

Chị nghĩ gì về các danh xưng “nữ hoàng phim kinh dị”, “ngôi sao trăm tỷ” mà truyền thông ưu ái dành cho mình?

Thật ra, nghe lần đầu tiên, tôi bị "hết hồn". Tôi đọc những tin đó nhưng có khi đến cả tháng vẫn không dám chia sẻ trên trang cá nhân. Vì tôi hiểu rằng, khi các bạn làm truyền thông, vì thương quý mình sẽ có những “cái title” rất kêu như vậy. Nhưng tôi hiểu rằng, mình chỉ may mắn được tham gia trong một chuỗi những dự án với nhiều đồng nghiệp vừa giỏi nghề, vừa tận tâm. Tất cả chúng tôi lại may mắn gặp nhau trong một tác phẩm chất lượng và đến được với khán giả một cách thật sự hiệu quả. Tất cả những thành tích mà mọi người đã ghi nhận không phải là của riêng tôi. Đó là công sức chung của tập thể làm nên bộ phim.

Với phim Ma xó đang chiếu ngoài rạp, chị có áp lực về doanh thu?

Tôi không có áp lực về doanh thu. Với vai diễn này, tôi đã hết sức, hết lòng với nó. Còn ê kíp cũng đồng lòng để tác phẩm ra mắt khán giả. Tôi tin rằng, bộ phim được làm tử tế thì khán giả sẽ đón nhận một cách khả quan.

Là một nghệ sĩ kỳ cựu, chị có cảm thấy tự ái khi các cảnh quay hay công sức diễn của mình bị cắt lúc phim ra rạp?

Tôi có tiếc. Tôi có nghĩ "Giá mà đừng có cắt tôi đi thì hay biết mấy!". Những cảnh bị cắt có thể để bảo đảm thời lượng, nội dung hay thông điệp của phim. Những cảnh bị cắt trong phim Ma xó là các phân đoạn tôi thấy ấn tượng. Tuy nhiên, tác phẩm đang chiếu ngoài rạp là phù hợp nhất. Nhưng tôi hiểu, dù có tiếc nhưng đó là một phần của công việc, cũng như yêu cầu của đạo diễn.

Hiện tại, chị sẽ ưu tiên yếu tố cát sê, vai diễn hay kịch bản để đồng ý tham gia phim?

Có thể nói, cát sê chưa bao giờ là yếu tố đầu tiên, mặc dù nó cũng không bao giờ là yếu tố cuối cùng (Cười lớn). Nhưng tôi chưa bao giờ làm việc vì cát sê. Tôi sẽ ưu tiên xem xét vai diễn có hợp với mình hay không, rồi ê kíp làm việc như thế nào. Và cũng có thêm nhiều yếu tố khác nữa.

Với lịch trình bận rộn, làm cách nào NSƯT Hạnh Thúy chu toàn mọi việc?

Những lúc ở nhà, tôi sẽ hết lòng nấu cơm, dọn dẹp, dành thời gian chơi với con. Có khi, đơn giản là các thành viên gia đình ngồi bên nhau, uống cà phê với nhau. Tôi cố gắng tạo nhiều ấn tượng cho các con. Còn những khi đi làm việc, tôi sẽ hoàn thành gọn nhất có thể vai trò của mình ở trong gia đình. Tôi nghĩ, dung hòa vẫn là gia đình bao dung một chút, rồi anh chị em trong nghề cũng bao dung một chút. Để đưa lịch trình làm việc ra thì mọi người sẽ hỗ trợ tuyệt đối để tôi có thể hoàn thành được vai diễn của mình.

Trên trang cá nhân, chị là một nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ quan điểm. Chị có e ngại điều này sẽ gây ra tranh cãi?

Tôi cũng thấy có tranh cãi rồi (Cười). Nó cũng làm tôi đau đầu lắm. Nhưng tôi nghĩ, những điều mình nói không có sai. Và trong số 10 người bình luận về ý kiến của tôi, chỉ có khoảng một số ít phản đối mình thôi. Và những bình luận phản đối đó cũng không đáng để tôi phải quan tâm quá nhiều. Còn các bình luận có tình, có lý, có luận cứ thì tôi sẵn sàng nghe và phản hồi lại. Tôi cho rằng, ai cũng có quan điểm riêng. Huống chi, là nghệ sĩ thì quan điểm càng phải rõ ràng, có cá tính. Những quan điểm của tôi luôn hướng về sự tích cực. Tôi có thể không khéo léo, không chu đáo, nhưng đó chính là bản thân điều tôi muốn nói.

Chị cũng là nghệ sĩ nỗ lực hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm đến thế hệ diễn viên trẻ. Với chị, điều này có ý nghĩa như thế nào?

Đó là sự cống hiến. Mọi người có thể nghe sao mà sến, cao sang vậy. Nhưng tôi rất tự hào khi mình được chia sẻ với ai đó và người ta bảo rằng 'em cần chị', 'tôi cần cô'. Riêng về chuyện đi dạy, hầu như tôi không bao giờ đặt nặng về mặt kinh phí. Khi đi dạy tại trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh, tôi nghĩ rất rõ ràng, đây mới là nơi tôi cống hiến một cách thật sự. Đây mới là nơi mà tôi sống có ích, mà không vụ lợi.

Do đó, nếu những bạn từng tham gia lớp của tôi dạy sẽ thấy rằng, cô này rất lao lực, dành nhiều tâm. Cho dù, đôi khi nhìn xuống dưới lớp, tôi cảm giác, mình đang tung ra 100% công lực mà mọi người tiếp nhận không có tới nhiêu đó đâu, cũng thấy hụt hẫng, cũng thấy tiếc lắm. Nhưng tôi hay chia sẻ thẳng với các bạn rằng, tôi cứ dạy hết năng lượng của mình, còn bạn tiếp nhận hay không thì tuỳ. Đến một lúc nào đó, tôi hy vọng, các bạn nhận ra điều tôi dạy có ích với bạn. Vậy là hạnh phúc rồi.

Cảm ơn NSƯT Hạnh Thúy!