Mùa Hè rực rỡ của Thiều Bảo Trang, góp phần lan tỏa tình yêu cảnh sắc Việt Nam

SVO - Sau thời gian vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Thiều Bảo Trang chính thức trở lại với MV và ca khúc mới mang tên 'Đi biển nghe nhạc', sáng tác bởi T.R.I.

Đi biển nghe nhạc là một bản pop alternative mang năng lượng tích cực, trẻ trung và đầy cảm hứng mùa Hè. Ca khúc kể câu chuyện về một cô gái đã bước qua những tổn thương của tình yêu.

Không còn chìm đắm trong nỗi buồn hay những tiếc nuối của quá khứ, cô lựa chọn dành thời gian cho chính mình, tận hưởng cuộc sống theo cách nhẹ nhàng nhất.

Giữa thiên nhiên rộng lớn, tiếng sóng biển, ánh nắng và những cơn gió mùa Hè, nữ ca sĩ tìm thấy sự bình yên khi đồng hành cùng chú chó Happy, vốn là người bạn thân thiết luôn bên cạnh trong hành trình chữa lành.

Bài hát không chỉ là một chuyến đi về mặt địa lý, mà còn là hành trình tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn sau những biến cố cảm xúc. Khác với hình ảnh gắn liền cùng những bản dance sôi động trước đây, lần trở lại này, Thiều Bảo Trang lựa chọn một hướng đi mới với âm nhạc giàu cảm xúc, phóng khoáng và gần gũi hơn với thiên nhiên.

Sự thay đổi này phản ánh những trải nghiệm và góc nhìn trưởng thành hơn của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. MV được thực hiện tại Vĩnh Hy. Đây là một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam.

Những khung hình thiên nhiên hùng vĩ, bãi biển xanh trong cùng vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất này trở thành chất liệu quan trọng để truyền tải tinh thần tự do của ca khúc. Thông qua sản phẩm lần này, Thiều Bảo Trang cũng mong muốn lan tỏa tình yêu với cảnh sắc quê hương và góp phần quảng bá du lịch Việt Nam.

Nữ ca sĩ tin rằng, thiên nhiên Việt Nam sở hữu những vẻ đẹp không hề thua kém bất kỳ điểm đến nổi tiếng nào trên thế giới. Và đôi khi, một chuyến đi ngắn giữa biển trời quê nhà cũng đủ để mỗi người tìm lại sự thư thái trong tâm hồn.