Kim Woo Bin thể hiện sự ủng hộ của 'ông chồng quốc dân'

Nam diễn viên Kim Woo Bin đã làm ấm lòng người hâm mộ bằng sự ủng hộ hết lòng dành cho vợ mình, Shin Min Ah, tại buổi ra mắt VIP bộ phim mới nhất của cô.

Vào ngày 16/6 (giờ Hàn Quốc), Kim Woo Bin đã chia sẻ một bức ảnh từ buổi chiếu VIP phim The Eyes trên tài khoản mạng xã hội của mình. Hình ảnh ghi lại cảnh đạo diễn Yeom Ji Ho và các diễn viên Shin Min Ah, Kim Nam Hee, Lee Seung Ryong và Kim Young Ah chào đón khách mời và khán giả tại sự kiện.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý vì đây là một trong những lần xuất hiện công khai đầu tiên của Kim Woo Bin để ủng hộ vợ kể từ khi cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2025 sau mối quan hệ kéo dài một thập kỷ.

Theo những người tham dự, Kim Woo Bin ngay lập tức nhận ra Shin Min Ah khi bước vào rạp và được nhìn thấy lấy điện thoại ra chụp ảnh cô, khiến người hâm mộ thích thú với cử chỉ trìu mến của anh.

Anh cũng tham gia buổi chụp ảnh lưu niệm của sự kiện, xuất hiện trong chiếc áo khoác da đen sành điệu và thu hút sự chú ý với vẻ quyến rũ và ấm áp thường thấy của mình. Xuyên suốt sự kiện, anh chào hỏi người hâm mộ, ký tặng và chụp ảnh cùng họ.

Người hâm mộ đặc biệt xúc động trước quyết định đích thân tham dự buổi ra mắt phim và cổ vũ dự án mới nhất của Shin Min Ah của Kim Woo Bin, nhiều người khen ngợi nam diễn viên vì sự ủng hộ chu đáo và tận tâm của anh.

Hơn nữa, vì The Eyes là dự án tiếp theo của Shin Min Ah được phát hành lần đầu tiên kể từ sau khi cô kết hôn với Kim Woo Bin, nên nó đã nhận được sự quan tâm đáng kể.

Đáp lại, Shin Min Ah ngượng ngùng nói: "Vì đây là dự án quay trước khi kết hôn nên tôi chưa thực sự cảm nhận được đây là dự án đầu tiên của mình sau khi kết hôn. Tôi rất biết ơn anh Kim Woo Bin đã đích thân đến. Điều đó thực sự khiến tôi yên tâm".

Hình ảnh ấm áp đó một lần nữa làm nổi bật mối liên kết bền chặt của cặp đôi, khiến người hâm mộ mỉm cười khi chứng kiến ​​cặp vợ chồng mới cưới được yêu mến này ủng hộ sự nghiệp của nhau.