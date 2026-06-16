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'Giọng ca nghìn tỷ' Kiey lần đầu kết hợp với con gái Cẩm Vân, mang đến 'làn gió mới' cho nhạc Việt

Thuận Tùng

SVO - Mang tinh thần mùa Hè trẻ trung, màu xanh biếc mát rượi cùng năng lượng tích cực, MV 'Fun fiction' đánh dấu bước chuyển mới của Kiey với hình ảnh một producer và nghệ sĩ độc lập.

Kiey có tên thật là Vưu Tuấn Kiệt. Nam ca sĩ được biết đến là con trai út của gia đình kinh doanh danh tiếng. Kiey theo đuổi con đường âm nhạc với vai trò singer-songwriter và producer độc lập, tập trung vào các sản phẩm mang màu sắc pop, R&B và alternative bằng tiếng Anh.

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Kiey chính thức trở lại với MV Fun fiction kết hợp cùng Cece Trương. Bài hát là sự giao thoa giữa hai màu sắc âm nhạc đối lập nhưng bổ trợ lẫn nhau. Nếu Kiey mang đến tinh thần tự sự, chiều sâu cảm xúc cùng chất nhạc càng nghe càng thấm, thì Cece Trương lại góp thêm năng lượng quyến rũ và nữ tính. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể dung hòa giữa tính giải trí, cảm xúc và trải nghiệm nghe mang tinh thần quốc tế.

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Ca khúc được phát triển trên nền acoustic, R&B và electro pop fusion, tạo nên không gian âm nhạc vừa chill, phóng khoáng nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc, đặc trưng trong âm nhạc của Kiey. Không chạy theo những "đoạn hook" dồn dập hay cấu trúc thị trường, Fun fiction mang nhịp điệu nhẹ nhàng, giàu tính tự sự và tập trung vào cảm xúc của người nghe.

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Không chỉ đảm nhận vai trò ca sĩ thể hiện, Kiey còn trực tiếp sản xuất âm nhạc và thực hiện phần "visual" cho dự án. Nam nghệ sĩ đã dành nhiều thời gian để kiểm tra monitor, rehearsal nhiều lần và trao đổi liên tục với ê kíp nhằm đảm bảo từng chi tiết đạt đúng tinh thần mà anh mong muốn.

Tinh thần cầu toàn này được xem là một trong những yếu tố phản ánh sự nghiêm túc của nam nghệ sĩ với âm nhạc. Trong quá trình thực hiện MV, Kiey cũng rất galang khi chủ động thay đổi góc mặt và vị trí đứng để nhường những khung hình đẹp hơn cho bạn diễn.

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Đây cũng là lần đầu tiên Kiey kết hợp cùng Cece Trương, con gái của Cẩm Vân. Với nền tảng âm nhạc quốc tế cùng khả năng sáng tác và trình diễn bằng tiếng Anh, Cece Trương được xem là mảnh ghép phù hợp cho định hướng mà Kiey đang theo đuổi. Quá trình làm việc giữa hai nghệ sĩ diễn ra chủ yếu bằng tiếng Anh.

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Trong thời gian gần đây, Kiey ngày càng cho thấy định hướng rõ ràng trong việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ độc lập. Việc tự tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, visual và phát triển concept cho các sản phẩm âm nhạc được xem là bước đi thể hiện sự đầu tư dài hạn của nam nghệ sĩ với con đường nghệ thuật thay vì chạy theo xu hướng thị trường ngắn hạn.

Thuận Tùng
#Kiey #Cece Trương #mùa Hè #âm nhạc #giọng ca nghìn tỷ #nhạc Việt

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