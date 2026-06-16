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Một Côn Đảo rất khác qua 'Vietnam Wild Live': Hoang dã, nguyên sơ và đầy sức sống

Xuân Tiến

SVO - Lần đầu tiên, khán giả được trực tiếp chiêm ngưỡng thế giới hoang dã bí ẩn ở Côn Đảo qua những thước phim tuyệt đẹp mà không cần phải đặt chân đến.

Với mong muốn giúp khán giả trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, tươi đẹp và đa dạng sinh học của Việt Nam, lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện dự án Vietnam Wild Live, truyền hình trực tiếp từ 12h30 đến 14h, tại Vườn Quốc gia Côn Đảo, từ ngày 25/6 đến 30/6. Đây không đơn thuần là một chương trình về động vật hoang dã. Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở chỗ khán giả không xem một bộ phim đã được dựng sẵn, mà được đồng hành trực tiếp cùng những câu chuyện đang diễn ra trong tự nhiên.

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Trong các phiên live liên tiếp tại Côn Đảo, khán giả sẽ không chỉ quan sát một khoảnh khắc đơn lẻ, mà theo dõi trọn vẹn một hành trình của các sinh vật: Từ những quả trứng đang chờ ngày nở, những thử thách tự nhiên ngay trong những hành vi bình thường nhất... Điều đặc biệt là không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Một tổ rùa có thể bắt đầu nở. Một chim non có thể sẽ ra đời, hay lần đầu tiên đứng trên mép tổ. Một con đại bàng có thể xuất hiện trên bầu trời... Tất cả đều là những khoảnh khắc thật và khán giả không cần nghe người khác kể, ghép nối mà được tự mình chứng kiến theo dõi.

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Thế giới tự nhiên của Côn Đảo được trực tiếp qua những góc nhìn rất khác.
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Cuộc sống đầy thú vị của các loài chim quý hiếm được khắc hoạ chân thực.
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Khán giả cũng có thể trực tiếp xem rùa biển ở Côn Đảo đẻ trứng.

Các chuyên gia, nhà báo và nhiếp ảnh gia có nghiên cứu sâu về Côn Đảo sẽ là những khách mời bình luận, tường thuật trực tiếp trong chương trình như nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, 2 nhiếp ảnh gia Võ Rin và Thùy Linh, chuyên gia Nguyễn Khắc Pho, Trần Đình Huệ… Bên cạnh đó là những cuộc trò chuyện thú vị với đội ngũ kiểm lâm về cuộc sống, công việc hằng ngày của họ.

Vietnam Wild Live gồm một không gian rộng lớn, cả trên rừng và dưới nước, được truyền hình trực tiếp từ không gian hoang dã. Mang tới một phương thức mới cho khán giả tiếp cận thiên nhiên một cách chân thực, trực diện song song với cuộc sống hiện đại, chương trình hướng đến giá trị cốt lõi của thiên nhiên, từ đó lan toả giá trị cuộc sống.

Xuân Tiến
#Vietnam Wild Live #Khám phá thế giới qua góc nhìn động vật #Hòa quyện thiên nhiên và văn hóa #Bảo vệ môi trường và phát huy giá trị di sản

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