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Điều gì khiến 'Reborn Rookie' xô đổ kỷ lục rating của đài JTBC?

Tuệ Nghi

SVO - JTBC lại một lần nữa gặt hái thành công lớn với một bộ phim truyền hình ăn khách.

Bộ phim truyền hình cuối tuần Reborn Rookie (Chủ tịch tập sự) đã nổi lên như một trong những thành công truyền hình lớn nhất của Hàn Quốc, nửa đầu năm 2026, tăng vọt từ tỷ lệ người xem khiêm tốn 3,7% trong tập đầu tiên lên đỉnh điểm 10,7% tại khu vực thủ đô Seoul, chỉ sau 6 tập. Bộ phim không chỉ chiếm vị trí số 1 trong khung giờ phát sóng mà còn đứng đầu tất cả các chương trình truyền hình Chủ nhật trong nhóm khán giả mục tiêu 20 - 49 tuổi.

Bộ phim do Kim Soon Ok sáng tạo, Hyun Ji Min viết kịch bản và Go Hye Jin đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết mạng và webtoon cùng tên của tác giả San Kyung, người cũng là tác giả kịch bản cho bộ phim truyền hình ăn khách Reborn Rich (Cậu út nhà tài phiệt).

Một góc nhìn mới mẻ về công thức luân hồi

Reborn Rookie kể về câu chuyện của Kang Yong Ho, chủ tịch 72 tuổi của tập đoàn Choi Sung hùng mạnh, được biết đến như một ông trùm kinh doanh huyền thoại. Sau một tai nạn, ông bất ngờ thấy mình đang sống một cuộc đời thứ hai trong thân xác của một chàng trai trẻ.

Bộ phim này có chung vũ trụ hư cấu với Reborn Rich, càng làm tăng thêm sự mong chờ trước khi công chiếu. Sự quan tâm cũng tăng cao, với sự trở lại của nhà biên kịch Kim Soon Ok, người nổi tiếng với những bộ phim truyền hình ăn khách như The PenthouseTemptation of Wife.

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Trung tâm của câu chuyện là Hwang Jun Hyun, do Lee Jun Young thủ vai. Từng là một cầu thủ bóng đá đầy triển vọng và là cựu MVP của K League 2, đang chuẩn bị cho sự nghiệp ở nước ngoài, Hwang mất đi tương lai sau một vụ tai nạn tông xe rồi bỏ chạy liên quan đến gia đình Choi Sung. Qua một bước ngoặt bất ngờ của số phận, linh hồn của Chủ tịch Kang cuối cùng lại nhập vào thân xác Hwang.

Dàn diễn viên toàn 'sao' góp phần vào thành công của bộ phim

Bộ phim tự hào sở hữu một dàn diễn viên ấn tượng. Son Hyun Joo vào vai Chủ tịch Kang Yong Ho, trong khi Lee Jun Young thủ vai Hwang Jun Hyun, chàng trai mang linh hồn của Kang. Lee Joo Myung đóng vai Kang Bang Geul, con gái út giấu kín của Kang Yong Ho và là một nhân viên mới vào nghề tại tập đoàn Choi Sung.

Dàn diễn viên còn có Jeon Hye Jin, trong vai giám đốc điều hành Choi Sung Chemical, Kang Jae Kyung; Jin Goo, trong vai giám đốc điều hành tập đoàn Choi Sung, Kang Jae Sung; Yoon Yoo Sun, trong vai bà trùm gia tộc Jo Sun Hee; và Lee Sung Wook, trong vai Park Bong Gi, một cựu thành viên xuất sắc của đội kiểm toán công ty.

Sự phát triển của bộ phim rất đáng chú ý

Sau khi ra mắt với tỷ lệ người xem 3,7%, Chủ tịch tập sự đã lập kỷ lục tỷ lệ người xem mới gần như mỗi tập. Đến tập 4, tỷ lệ này đã tăng lên 8,2%, đạt đỉnh 8,8%. Hai tập sau đó, tỷ lệ người xem đã vượt qua mốc hai chữ số tại khu vực thủ đô Seoul và đạt mức cao kỷ lục 10,7%.

Phản ứng của khán giả bao gồm những bình luận như: “Lee Jun Young luôn diễn xuất giỏi như vậy sao?” và “Anh ấy đã hoàn toàn nhập vai nhân vật của Son Hyun Joo”. Nhiều khán giả tin rằng anh ấy đã kế thừa thành công cử chỉ, ngữ điệu và sự uy nghiêm mà Son Hyun Joo đã tạo dựng trong vai chủ tịch Kang.

Diễn xuất của anh ấy càng thu hút sự chú ý hơn nữa bởi vì Lee Jun Young sẽ bắt đầu nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào ngày 21/7. Nhiều khán giả đã coi Chủ tịch tập sự là một trong những vai diễn định hình sự nghiệp của anh ấy.

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"Chủ tịch tập sự" gồm 12 tập, được phát sóng trên JTBC vào thứ Bảy lúc 22h40 và Chủ nhật, lúc 22h30 (giờ Hàn Quốc). Bộ phim cũng được phát trực tuyến đồng thời trên nền tảng TVING của Hàn Quốc.

Tuệ Nghi
#Phim truyền hình ăn khách Hàn Quốc #Thành công của "Tân binh tái sinh" #Chủ đề luân hồi và nhập linh hồn #Chiến tranh quyền lực doanh nghiệp #Dàn diễn viên sao và phản ứng khán giả

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