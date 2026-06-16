Hiền Thục: 'Thanh xuân của tôi là những năng lượng tích cực từ các hoạt động thiện nguyện'

SVO - Không chỉ mang giọng hát ngọt ngào và những phần quà thiết thực lên vùng cao, Hiền Thục còn nhận về một 'cú twist' đáng yêu từ các fan nhí vùng Tây Bắc.

Hiền Thục là một trong những giọng ca thực lực hàng đầu của showbiz Việt. Trong sự nghiệp của mình, nữ ca sĩ ghi dấu ấn với hàng loạt "bản hit" như Yêu dấu theo gió bay, Nhật ký của mẹ, Dẫu có lỗi lầm, Giấc mơ ngày xưa, Dạ khúc... Cô trở thành giọng ca gắn liền với thanh xuân của biết bao thế hệ khán giả.

Thời gian gần đầy, Hiền Thục xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình âm nhạc, hát nhạc phim. Dù vậy, khán giả vẫn luôn yêu mến và tìm nghe lại các bản nhạc làm nên tên tuổi của cô. Bên cạnh ca hát, nhan sắc của Hiền Thục cũng là điều khán giả quan tâm. Bởi giọng ca thanh xuân này dường như đã "bị thời gian bỏ quên", khi ngày càng trẻ trung và đầy sức sống mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, Hiền Thục là khách mời đồng hành cùng hành trình Giao nắng, Chuyển yêu thương tại các tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đây là lần đầu nữ ca sĩ đến vùng Tây Bắc. Xuất hiện với trang phục giản dị và năng lượng tích cực thường thấy, Hiền Thục nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của các bạn nhỏ nơi đây.

Nữ ca sĩ không ngần ngại "lăn xả" hết mình, cùng các bé chơi đủ trò chơi vận động, cười thả ga quên hết mệt mỏi đường xa. Không những thế, cô còn mang tặng các em học sinh loạt ca khúc thiếu nhi quen thuộc, biến sân trường vùng cao thành một sân khấu ca nhạc ngập tràn tiếng cười.

Ngoài ra, chuyến đi này Hiền Thục còn có một trải nghiệm đáng nhớ. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, trong lúc giao lưu cùng học sinh tại điểm trường Lào Cai, cô bất ngờ khi một em học sinh lớp 6 lễ phép tiến đến xin chụp ảnh chung và gọi mình là "chị". Khoảnh khắc này khiến giọng ca Nhật ký của mẹ vừa bật cười, vừa không giấu được sự thích thú.

"Mọi người hay hỏi vì sao trông tôi lúc nào cũng trẻ trung. Có lẽ, câu trả lời nằm ở những khoảnh khắc như thế này. Những năng lượng tích cực từ các hoạt động thiện nguyện, nhất là khi đi giúp đỡ các trẻ em miền núi. Sự vô tư, tinh thần lạc quan và cách các em khiến tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn. Đó cũng là nguồn năng lượng giúp tôi luôn cảm thấy mình trẻ trung và yêu đời", Hiền Thục chia sẻ.

"Hành trình này giúp tôi cảm giác mình nhận lại được nhiều hơn là cho đi. Sự hồn nhiên, vui vẻ và tình cảm thuần khiết của các em học sinh nơi đây đã chạm đến trái tim tôi, khiến mình như được sống lại những ngày còn là một cô học trò nhỏ. Tôi cười suốt cả chuyến đi và chắc chắn sẽ còn nhớ mãi những nụ cười này", Hiền Thục tâm sự.