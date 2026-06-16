Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hiền Thục: 'Thanh xuân của tôi là những năng lượng tích cực từ các hoạt động thiện nguyện'

Văn Sơn

SVO - Không chỉ mang giọng hát ngọt ngào và những phần quà thiết thực lên vùng cao, Hiền Thục còn nhận về một 'cú twist' đáng yêu từ các fan nhí vùng Tây Bắc.

Hiền Thục là một trong những giọng ca thực lực hàng đầu của showbiz Việt. Trong sự nghiệp của mình, nữ ca sĩ ghi dấu ấn với hàng loạt "bản hit" như Yêu dấu theo gió bay, Nhật ký của mẹ, Dẫu có lỗi lầm, Giấc mơ ngày xưa, Dạ khúc... Cô trở thành giọng ca gắn liền với thanh xuân của biết bao thế hệ khán giả.

dsc-0978-copy-1.jpg

Thời gian gần đầy, Hiền Thục xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình âm nhạc, hát nhạc phim. Dù vậy, khán giả vẫn luôn yêu mến và tìm nghe lại các bản nhạc làm nên tên tuổi của cô. Bên cạnh ca hát, nhan sắc của Hiền Thục cũng là điều khán giả quan tâm. Bởi giọng ca thanh xuân này dường như đã "bị thời gian bỏ quên", khi ngày càng trẻ trung và đầy sức sống mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

dsc-1039.jpg

Mới đây, Hiền Thục là khách mời đồng hành cùng hành trình Giao nắng, Chuyển yêu thương tại các tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đây là lần đầu nữ ca sĩ đến vùng Tây Bắc. Xuất hiện với trang phục giản dị và năng lượng tích cực thường thấy, Hiền Thục nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của các bạn nhỏ nơi đây.

q2.jpg

Nữ ca sĩ không ngần ngại "lăn xả" hết mình, cùng các bé chơi đủ trò chơi vận động, cười thả ga quên hết mệt mỏi đường xa. Không những thế, cô còn mang tặng các em học sinh loạt ca khúc thiếu nhi quen thuộc, biến sân trường vùng cao thành một sân khấu ca nhạc ngập tràn tiếng cười.

q1.jpg

Ngoài ra, chuyến đi này Hiền Thục còn có một trải nghiệm đáng nhớ. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, trong lúc giao lưu cùng học sinh tại điểm trường Lào Cai, cô bất ngờ khi một em học sinh lớp 6 lễ phép tiến đến xin chụp ảnh chung và gọi mình là "chị". Khoảnh khắc này khiến giọng ca Nhật ký của mẹ vừa bật cười, vừa không giấu được sự thích thú.

q.jpg

"Mọi người hay hỏi vì sao trông tôi lúc nào cũng trẻ trung. Có lẽ, câu trả lời nằm ở những khoảnh khắc như thế này. Những năng lượng tích cực từ các hoạt động thiện nguyện, nhất là khi đi giúp đỡ các trẻ em miền núi. Sự vô tư, tinh thần lạc quan và cách các em khiến tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn. Đó cũng là nguồn năng lượng giúp tôi luôn cảm thấy mình trẻ trung và yêu đời", Hiền Thục chia sẻ.

map-9662-1.jpg

"Hành trình này giúp tôi cảm giác mình nhận lại được nhiều hơn là cho đi. Sự hồn nhiên, vui vẻ và tình cảm thuần khiết của các em học sinh nơi đây đã chạm đến trái tim tôi, khiến mình như được sống lại những ngày còn là một cô học trò nhỏ. Tôi cười suốt cả chuyến đi và chắc chắn sẽ còn nhớ mãi những nụ cười này", Hiền Thục tâm sự.

Văn Sơn
#Hoạt động thiện nguyện và năng lượng tích cực #Sự nghiệp và ảnh hưởng của Hiền Thục #Giao lưu và trải nghiệm tại Tây Bắc #Vẻ đẹp trẻ trung và phong cách sống #Tác động tích cực của trẻ em vùng cao

Xem thêm

Chủ đề

'THANH XUÂN' CỦA TÔI LÀ...!

'THANH XUÂN' CỦA TÔI LÀ...!

Cùng chuyên mục