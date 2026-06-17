Thêm cơ hội cho các cô gái ghi danh và tỏa sáng tại 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - 'Hoa hậu Việt Nam 2026' tiếp tục gia hạn tuyển sinh đến ngày 20/7/2026, để các cô gái ở khắp mọi miền đất nước có thêm cơ hội đến với cuộc thi.

Sau tour tuyển sinh tại các trường đại học, học viện và cao đẳng trên toàn quốc, vẫn còn rất nhiều thí sinh mong muốn tìm kiếm cơ hội góp mặt tại cuộc thi. Do đó, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã quyết định gia hạn thời gian tuyển sinh đến ngày 20/7/2026.

Từ các tour tuyển sinh, dàn thí sinh của mùa thi năm nay đã xuất hiện nhiều ứng viên tiềm năng cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam danh giá. Việc gia hạn thời gian tuyển sinh ngay dịp Hè cũng giúp các cô gái có thể sắp xếp thời gian để toàn tâm toàn ý góp mặt tại cuộc thi.

Ngoài ra, các thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi Chung khảo. Các thí sinh đó phải phù hợp các quy định nhân trắc cũng như các quy định khác ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định cuộc thi.

Năm nay, vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam với chủ đề "Miền hương sắc", dự kiến diễn ra vào tháng Tám, tại TP. Hải Phòng. Với các nội dung thi đa dạng: Thi vẻ đẹp hình thể thông qua trình diễn (phần thi bắt buộc), thi trang phục áo dài, thi trang phục áo tắm (đồng phục), thi trang phục dạ hội tự chọn, thi trang phục dân tộc/cổ phục. Và các phần thi đặc biệt khác như: Thi thực hành thực tế, Thi tài năng (phần thi tự chọn), Thi ứng xử (áp dụng cho các thí sinh lọt vào Top 5).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn có các nội dung thi Đại sứ Nhân Ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất… và sát hạch thông qua các hoạt động đồng hành, dã ngoại, thực hành thực tế và các hoạt động xã hội khác.

Thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung của Ban tổ chức) qua online và nộp trực tiếp khi đến thi Sơ khảo, hoặc qua đường bưu điện tại: ​ a) Đăng ký trực tiếp: Miền Bắc: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trụ sở báo Tiền Phong - D29 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ​ Miền Nam: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh - số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh. ​ Tây Nguyên: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên - số 52 Trần Nhật Duật, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. ​ Miền Trung: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Miền Trung – số 339 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng /hoặc số 19 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. ​ Nghệ An: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An - số 21 Hồ Xuân Hương, Phường Thành Vinh, Nghệ An. ​ Hotline tiểu ban thí sinh toàn quốc: 0981981975. ​ b) Đăng ký Online: - Báo Tiền Phong điện tử. - Trang web: Hoa hậu Việt Nam 2026, LaSoong. - Link đăng ký online khác do Ban tổ chức thông báo trong quá trình tuyển sinh. - Mẫu đơn nhận tại các địa điểm trên hoặc tải và in từ báo điện tử Tiền Phong hoặc Hoa hậu Việt Nam 2026.

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