Dù ngoại hình không tương xứng, vì sao phim có Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên vẫn đạt rating cao?

SVO - Dù có nhiều tranh luận nhưng phim 'Tình yêu có pháo hoa' do Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên đóng chính vẫn đạt thành tích khả quan về rating.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Hay là mình sống chung của tác giả Hồng Cửu, Tình yêu có pháo hoa kể về Lý Diệc Phi (Đàn Kiện Thứ đóng), một công tử "ngậm thìa vàng" bỗng chốc sa cơ, phải đi thuê nhà ở ghép với người khác.

Trong khi đó, cô nhân viên văn phòng Tiền Phi (Vương Sở Nhiên đóng) chịu cú sốc kép khi vừa thất tình vừa thất nghiệp. Để giảm bớt áp lực trả góp tiền mua nhà, cô quyết định đăng tin tìm người ở ghép.

Cứ như vậy, người thuê nhà kiêu kỳ Lý Diệc Phi và cô chủ nhà mạnh mẽ Tiền Phi đã tình cờ dọn về sống chung dưới một mái nhà. Từ đó, cuộc sống chung náo nhiệt và dở khóc dở cười bắt đầu.

Ngay sau khi lên sóng, phim ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan về thành tích. Theo dữ liệu từ Maoyan, rating thời gian thực của tập đầu đạt 1,45%. Trong khi số liệu từ Kuyun cho thấy tỷ suất người xem cao nhất trên CCTV8 đạt 1,25%, rating trung bình của hai tập đầu ở mức 0,89%. Bộ phim đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng rating cùng khung giờ trên cả Maoyan và Kuyun.

Trên nền tảng trực tuyến, độ nhiệt của phim trên Tencent video vượt mốc 20.000 chỉ sau hai giờ phát sóng, trở thành tác phẩm khung giờ 21h30 đạt cột mốc này nhanh nhất. Độ nhiệt trên iQIYI cũng vượt 5.000 điểm, trong khi lượng đặt xem trước trên các nền tảng vượt 2,5 triệu lượt.

Chỉ số thảo luận liên quan đến phim trên Weibo vượt 80 triệu, đồng thời tác phẩm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sách, phim và âm nhạc thịnh hành theo thời gian thực và bảng xếp hạng phim truyền hình thịnh hành của Douban. Chiếu trên VieON tại Việt Nam, Tình yêu có pháo hoa thu hút gần 1 triệu lượt xem và 4.9 sao đánh giá khi chưa đầy 24h phát sóng.

Về nội dung, phong cách hài lãng mạn cùng nhịp phim nhanh là những yếu tố nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một số tình huống như màn chạm mặt trong nhà tắm, những cuộc đối đầu hài hước giữa hai nhân vật chính hay các phân cảnh sinh hoạt đời thường được đánh giá mang lại không khí nhẹ nhàng, giải trí.

Dẫu vậy, phim vẫn vấp phải nhiều ý kiến tranh luận. Netizen cho rằng, Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên chưa tạo được sự tương xứng về ngoại hình, cũng như sức hút của một cặp đôi ngôn tình. Một số chi tiết liên quan đến tạo hình nhân vật, trong đó có những cảnh quay cận đôi giày độn đế của Đàn Kiện Thứ, cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Ngoài ra, phần hình ảnh và màu sắc phim bị nhận xét mang dấu ấn của một dự án được sản xuất từ nhiều năm trước. Vương Sở Nhiên cũng tiếp tục nhận những đánh giá không tốt về khả năng biểu đạt cảm xúc qua ánh mắt, tương tự các tranh luận từng xuất hiện sau bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi.