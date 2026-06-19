Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) năm nay 'gây sốt' vì 'nhóm tinh hoa học thuật'

SVO - Danh sách 12 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi 'Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) 2026' đã được công bố. Hơn một nửa số thí sinh là thạc sĩ, điều này khiến đây có thể coi là cuộc thi có trình độ học vấn cao nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc loại bỏ bất ngờ của thí sinh nổi tiếng Văn Tư Đình, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi.

Tin tức về việc Văn Tư Đình bị loại đã gây xôn xao trên mạng. Cô là một người có tầm ảnh hưởng rất lớn trên mạng, vậy mà lại không lọt vào top 12 của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) 2026.

Điểm nổi bật nhất của Top 12 thí sinh cuộc thi năm nay không phải là nhan sắc, mà là trình độ học vấn của họ. Tổng cộng có 7 người sở hữu bằng thạc sĩ. Điều này rất hiếm trong lịch sử Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc). Trước đây, người ta thường nói rằng "Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) chủ yếu chỉ là những gương mặt xinh đẹp", nhưng năm nay đã chứng minh điều đó không hoàn toàn đúng.

Giám đốc điều hành của TVB, Lạc Di Linh đã giải thích lý do loại Văn Tư Đình trong một cuộc phỏng vấn: "Tổng điểm của cô ấy không đủ cao. Nói một cách đơn giản, cô ấy không đủ xuất sắc. Vậy top 12 mạnh đến mức nào? Hãy cùng xem xét. Những người có bằng thạc sĩ này đều có bằng kép hoặc tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, và một số thậm chí còn là chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Ví dụ: Li Zexin, 24 tuổi, không chỉ có trình độ học vấn cao mà còn giỏi khiêu vũ, Tan Yawen, 25 tuổi, sở hữu bằng thạc sĩ khoa học và kỹ thuật, đồng thời có khả năng tư duy logic xuất sắc. Với cả sắc đẹp và trí tuệ, cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) năm nay vô cùng danh giá".

Một số thí sinh, tất cả đều có bằng thạc sĩ, đã trả lời các câu hỏi về trình độ học vấn của mình, cho biết họ theo đuổi chương trình sau đại học để trau dồi bản thân và không coi bằng cấp là gánh nặng. Một thí sinh chia sẻ: "Học tập và thi sắc đẹp không hề mâu thuẫn, trau dồi cả vẻ đẹp bên trong và bên ngoài là điều mà người phụ nữ hiện đại nên hướng tới". Câu nói này đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng.

Việc loại bỏ một blogger với hàng triệu người theo dõi đã khiến nhiều người thất vọng. Tuy nhiên, một số người tin rằng điều này cho thấy cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) ngày càng công bằng hơn vì không chỉ dựa vào sự nổi tiếng trên mạng mà còn xem xét đến khả năng toàn diện. Mặc dù Văn Tư Đình sở hữu lượng người theo dõi lớn, nhưng màn trình diễn của cô trên sân khấu hay trong phần hỏi đáp có thể không thực sự xuất sắc. Xét cho cùng, vòng chung kết đánh giá khả năng hùng biện, khả năng thích ứng và tài năng, chứ không chỉ là sự nổi tiếng trên mạng. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng cô ấy đã quá hồi hộp trong phần phỏng vấn và không thể hiện được phong độ thường thấy.

Trong số các thí sinh lọt vào chung kết có Tang Jialin, 27 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ điều dưỡng và cũng từng làm y tá. Câu chuyện của cô đã chạm đến trái tim nhiều người: Cô vừa học vừa làm thêm, theo đuổi bằng thạc sĩ trong khi vẫn tiếp tục công việc lâm sàng. Kinh nghiệm đầy cảm hứng này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ban giám khảo. Một thí sinh khác là Yang Yuanyuan, 26 tuổi, chuyên ngành tài chính và là một “người đẹp học thức” điển hình. Có thể nói rằng các thí sinh Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) năm nay đều sở hữu những thành tích ấn tượng khiến cư dân mạng được phen xôn xao: Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) năm nay là 'nhóm tinh hoa học thuật'; Từ nay trở đi, tất cả thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp đều cần phải có bằng thạc sĩ; Cuộc thi Hoa hậu năm nay hứa hẹn sẽ tạo nên một "cơn bão tri thức" trong giới giải trí... Quả thực, trình độ học vấn của các thí sinh cho thấy sự chuyển mình của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc). Trọng tâm không còn chỉ là sắc đẹp mà còn là phẩm chất nội tâm và năng lực chuyên môn của người phụ nữ. Điều này gửi một tín hiệu đến toàn bộ ngành công nghiệp sắc đẹp.

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