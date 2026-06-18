Quán quân ‘Giọng hát Việt 2018’ Trần Ngọc Ánh: ‘Điều đẹp nhất của thanh xuân là mình dám bước đi và không sợ thất bại’

SVO - Là một trong những giọng ca thực lực của thế hệ mới tại V-pop, Trần Ngọc Ánh chọn đi chậm mà chắc và ngày càng trưởng thành hơn về mọi mặt sự nghiệp.

Concert 'Thanh xuân' quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, DJ/producer Hoaprox và Quán quân Giọng hát Việt 2018 Trần Ngọc Ánh.

Với nền tảng học thuật vững chắc cùng danh hiệu Quán quân Giọng hát Việt, Trần Ngọc Ánh tạo được dấu ấn trong lòng khán giả với chất giọng trời phú, cùng những màn trình diễn giàu cảm xúc. Trước thềm Concert Thanh xuân, nữ ca sĩ đã có cuộc trò chuyện với Sinh Viên Việt Nam về hành trình chinh phục giấc mơ nghệ thuật.

Góp mặt tại Concert Thanh xuân của báo Tiền Phong lần này, Trần Ngọc Ánh sẽ mang đến sự mới mẻ nào cho các “bản hit” của mình?

Concert Thanh xuân là một sân khấu rất đặc biệt. Đó không chỉ là nơi biểu diễn, mà còn gợi lại rất nhiều cảm xúc, ký ức của mỗi người. Lần trở lại này, tôi và ê kíp đã chuẩn bị những phiên bản mới mẻ hơn cho các ca khúc quen thuộc, từ phần hòa âm, phối khí cho đến cách dàn dựng sân khấu, để khán giả vừa cảm nhận được sự thân thuộc, vừa thấy một Trần Ngọc Ánh trưởng thành hơn sau nhiều năm làm nghề. Tôi hy vọng, những tiết mục lần này sẽ mang đúng tinh thần của tuổi trẻ rực rỡ, nhiệt huyết và hết mình.

Chủ đề về "thanh xuân" có gợi lại kỷ niệm nào về tuổi trẻ mà Trần Ngọc Ánh vẫn nhớ đến tận bây giờ?

Nhắc đến thanh xuân, điều tôi nhớ nhất chính là khoảng thời gian theo đuổi âm nhạc, với tất cả sự ngây ngô và dũng cảm của tuổi trẻ. Đó là những ngày đi học, đi thi, có những lúc chỉ cần được đứng trên sân khấu, được cầm micro hát là đã thấy hạnh phúc rồi. Có lẽ, điều đẹp nhất của thanh xuân không phải là mình có tất cả, mà là mình dám mơ, dám bước đi và không sợ thất bại. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn cố gắng giữ lại sự hồn nhiên và tình yêu thuần khiết đó với âm nhạc.

Có thể nói, Trần Ngọc Ánh là giọng ca dùng cả thanh xuân để bứt phá khỏi những khó khăn, từ bệnh tật đến kinh tế để làm nghệ thuật. Điều gì trở thành động lực để chị vượt qua những điều đó và bền bỉ làm nghề?

Có những giai đoạn, tôi từng cảm thấy rất áp lực và đặt câu hỏi, liệu mình có nên tiếp tục hay không. Nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, nhìn thấy ánh mắt của khán giả và được sống đúng với âm nhạc, tôi lại biết đây là con đường mình không thể từ bỏ. Khó khăn khiến mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Và điều lớn nhất giúp tôi đi tiếp chính là niềm tin vào bản thân, sự yêu thương từ gia đình, khán giả và niềm tin rằng, mỗi hành trình đều có thời điểm nở hoa riêng.

Trần Ngọc Ánh có chất giọng thực lực, có danh hiệu Quán quân Giọng hát Việt 2018, nhưng lý do từ đâu mà hiện chị vẫn loay hoay với sự nghiệp?

Tôi nghĩ, mỗi nghệ sĩ đều có một hành trình riêng. Danh hiệu là một khởi đầu rất đẹp, nhưng để đi đường dài trong nghệ thuật, cần rất nhiều yếu tố: Sự lựa chọn đúng đắn, thời điểm, chiến lược và cả sự may mắn. Tôi không xem quãng thời gian vừa qua là sự loay hoay, mà là khoảng thời gian để mình học hỏi, va chạm và hiểu rõ hơn mình muốn trở thành nghệ sĩ như thế nào. Có thể tôi đi chậm hơn một chút, nhưng tôi tin rằng, mình đang đi trên một con đường vững chắc hơn.

Thời gian gần đây, công chúng ấn tượng với Trần Ngọc Ánh bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, quyến rũ. Vì sao chị có sự chuyển đổi hình ảnh ngày càng tích cực như thế?

Có lẽ, sự thay đổi lớn nhất đến từ bên trong. Khi trưởng thành hơn, hiểu bản thân hơn và biết yêu thương chính mình, điều đó cũng tự nhiên thể hiện ra bên ngoài. Trước đây, tôi khá ngại thử những hình ảnh mới. Nhưng hiện tại, tôi muốn mình đa dạng hơn, có thể nữ tính, quyến rũ, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và nét riêng của mình. Với tôi, vẻ đẹp không chỉ là ngoại hình, mà còn là sự tự tin và nguồn năng lượng mình mang đến cho mọi người.

Có câu nói rằng, thanh xuân là khoảng thời gian để chúng ta học hỏi và trưởng thành. Trần Ngọc Ánh cũng đang ở độ tuổi đẹp, chín cả về nghề lẫn sắc. Chị nghĩ, mình đã trưởng thành ra sao kể từ khi nổi tiếng với Giọng hát Việt 2018?

Nếu Trần Ngọc Ánh của năm 2018 là một cô gái nhiều nhiệt huyết và luôn muốn chứng minh bản thân, thì tôi của hiện tại bình tĩnh, hiểu bản thân và biết trân trọng hành trình của mình hơn. Tôi học được rằng, thành công không chỉ đến từ những khoảnh khắc tỏa sáng, mà còn đến từ những khoảng lặng, những lần vấp ngã và đứng dậy. Chính những điều đó giúp tôi có nhiều cảm xúc hơn để kể những câu chuyện bằng âm nhạc.

Thời gian qua, Trần Ngọc Ánh cũng ít ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, lý do của sự im ắng này là gì?

Tôi biết, khán giả luôn mong chờ những sản phẩm mới của mình và cũng rất trân trọng điều đó. Thời gian qua, tôi chọn cho mình một khoảng lặng để nhìn lại, trau dồi bản thân và tìm kiếm một hướng đi âm nhạc phù hợp hơn với con người của mình ở hiện tại. Sắp tới, tôi đang chuẩn bị những dự án âm nhạc mới với nhiều tâm huyết, mang màu sắc trưởng thành hơn, cá tính hơn nhưng vẫn giữ được chất tự sự và cảm xúc mà khán giả yêu thương ở Trần Ngọc Ánh. Tôi hy vọng sẽ sớm được gặp lại mọi người bằng một phiên bản thật mới mẻ và nhiều năng lượng.

Cảm ơn ca sĩ Trần Ngọc Ánh đã chia sẻ!

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Ban tổ chức quyết định dành 1.000 vé giấy tặng khán giả. Hoạt động phát vé diễn ra từ 8h đến 11h ngày 19/6, tại trụ sở Báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người tham gia cần mang theo điện thoại cài VNeID hoặc căn cước công dân để xác thực thông tin. Để nhận vé, độc giả thực hiện đóng góp tối thiểu 70.000 đồng, gồm 20.000 đồng mua ấn phẩm Hoa Học Trò số 1483 và tối thiểu 50.000 đồng ủng hộ chương trình thiện nguyện. Mỗi người được nhận một vé mời và vé sẽ được ghi nhận thông tin người tham dự.

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