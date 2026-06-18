Đã đến lúc Ronaldo nhường lại sân khấu

SVO - Chỉ một ngày sau khi Lionel Messi khiến cả World Cup 2026 phải ngả mũ bằng cú 'hat trick' vào lưới Algeria, Cristiano Ronaldo bước ra sân ở Houston với kỳ vọng tạo nên câu trả lời của riêng mình.

Nhưng điều đọng lại sau trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo không phải là một khoảnh khắc thiên tài, một cú dứt điểm lạnh lùng hay một màn trình diễn của người từng năm lần giành Quả bóng Vàng. Thay vào đó là một câu hỏi ngày càng khó né tránh: liệu Ronaldo còn là lời giải cho tham vọng vô địch World Cup của Bồ Đào Nha?

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Chỉ cần anh xuất hiện, hàng vạn người hâm mộ lập tức khoác lên mình chiếc áo số 7 quen thuộc. Tại Houston, khán giả reo hò ngay cả khi Ronaldo thực hiện đường chuyền đầu tiên của trận đấu. Sức hút ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng World Cup không phải cuộc thi tìm kiếm biểu tượng. Đây là nơi các đội tuyển phải tìm kiếm chiến thắng. Và trước CHDC Congo, Ronaldo gần như không mang lại khác biệt nào.

Anh chỉ chạm bóng 25 lần trong suốt thời gian có mặt trên sân, ít nhất trong số các cầu thủ Bồ Đào Nha thi đấu quá 45 phút. Hai cơ hội đáng chú ý nhất của anh đều kết thúc bằng những cú dứt điểm thiếu chính xác. Trong khi đó, Bồ Đào Nha kiểm soát bóng nhưng ngày càng trở nên bế tắc mỗi khi đưa bóng tới một phần ba cuối sân.

Ronaldo không còn là người xuất sắc nhất đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Guardian thậm chí đặt câu hỏi liệu Ronaldo có đang trở thành "gánh nặng" đối với đội tuyển. Đó là nhận xét có phần khắc nghiệt, nhưng nó phản ánh điều mà nhiều người đã nhìn thấy từ lâu: Bồ Đào Nha đang sở hữu một thế hệ tài năng hiếm có, nhưng lối chơi vẫn bị kéo về quỹ đạo xoay quanh một tiền đạo không còn ở thời kỳ sung mãn.

Thực tế, vấn đề không nằm ở riêng Ronaldo. Vấn đề nằm ở việc toàn đội vẫn phải thích nghi với Ronaldo.

Khi Francisco Conceição vào sân, Bồ Đào Nha tạo ra nhiều đột biến hơn bên cánh phải. Vitinha vẫn là bộ não điều tiết tuyến giữa. João Neves ghi bàn mở tỷ số. Nuno Mendes liên tục khuấy đảo hành lang trái. Nhưng ở nhiều thời điểm, mọi đường bóng cuối cùng vẫn hướng tới vị trí của Ronaldo.

Đó từng là công thức mang lại thành công trong quá khứ. Nhưng bóng đá đỉnh cao không sống bằng quá khứ. Ngay cả Roberto Martinez cũng đang đứng trước một nghịch lý khó xử. Ông hiểu giá trị của Ronaldo trong phòng thay đồ, hiểu tầm ảnh hưởng của anh với người hâm mộ và hiểu tầm vóc lịch sử mà anh mang lại cho đội tuyển. Tuy nhiên, ông cũng phải đối diện với thực tế rằng mỗi phút Ronaldo hiện diện trên sân là một phút cơ hội phát triển của những phương án khác bị thu hẹp.

Không phải ngẫu nhiên mà sau trận hòa Congo, nhiều cây bút châu Âu không bàn nhiều về kết quả mà tập trung vào vai trò của Ronaldo. Họ không còn tranh luận xem anh là cầu thủ vĩ đại thế nào. Điều đó đã được lịch sử khẳng định từ lâu. Thứ họ tranh luận là liệu Bồ Đào Nha có thể vô địch World Cup với Ronaldo đá chính hay không.

Đó là một câu hỏi đau đớn. Nhưng mọi huyền thoại cuối cùng đều phải đối diện với nó.

Bóng đá luôn tàn nhẫn với tuổi tác. Không có ngoại lệ cho Pele, Maradona, Zidane hay Messi trong tương lai. Ronaldo cũng không thể là ngoại lệ.

Điều đáng tiếc nhất không phải việc Ronaldo sa sút. Điều đó là quy luật tự nhiên. Điều đáng tiếc là Bồ Đào Nha dường như vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật ấy.

Thế hệ hiện tại của họ đủ sức cạnh tranh chức vô địch World Cup. Họ có những tiền vệ hàng đầu châu Âu, những hậu vệ hiện đại và những cầu thủ tấn công giàu tốc độ hơn bất kỳ giai đoạn nào trong hơn một thập kỷ qua. Đây lẽ ra phải là sân khấu của João Neves, Vitinha, Conceição hay Rafael Leão.

Nhưng ánh đèn vẫn đang hướng về Ronaldo. Có lẽ đã đến lúc chính anh là người chủ động bước lùi lại một bước.

Không phải vì anh đã thất bại. Không phải vì anh không còn là huyền thoại. Mà bởi những huyền thoại vĩ đại nhất luôn biết thời điểm để trao lại ngọn đuốc cho thế hệ kế tiếp.

Ronaldo đã cống hiến gần như toàn bộ sự nghiệp để đưa bóng đá Bồ Đào Nha lên một tầm cao mới. Có thể đóng góp lớn cuối cùng của anh tại World Cup không phải là ghi thêm một bàn thắng hay phá thêm một kỷ lục. Mà là nhường lại sân khấu để Bồ Đào Nha thực sự thuộc về tương lai.