Harry Kane 'thắp sáng' chặng đường phía trước của 'Tam sư' tại 'World Cup 2026'

SVO - Với hai bàn thắng của Kane, anh đã san bằng kỷ lục của Gary Lineker về số bàn thắng nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh tại 'World Cup', trong một trận đấu mà 'Tam sư' đã cống hiến cho cả thế giới một lối chơi tấn công đẹp mắt, đúng mong đợi trước Croatia.

Hai bàn thắng trong hiệp một của đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane, cùng với hai bàn thắng trong hiệp hai, bàn đầu tiên của Jude Bellingham và bàn tiếp theo của Marcus Rashford, đã giúp 'Tam sư' đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 trong trận đấu mở màn vòng bảng L, World Cup 2026. Tại Dallas, tuyển Anh đã trả thù thất bại trước Croatia ở bán kết World Cup 2018.

Harry Kane đã san bằng kỷ lục 10 bàn thắng tại World Cup cho đội tuyển Anh của Gary Lineker sau cú đúp trong hiệp một. Tiền đạo của Bayern Munich bước vào giải đấu sau một mùa giải phá kỷ lục ở Đức và nhanh chóng khẳng định vị thế của mình ở Bắc Mỹ trong trận mở màn bảng L tại Dallas.

Các cầu thủ đội tuyển Anh đã được nhìn thấy tập luyện cùng nhau vào thứ Ba. Và trận đấu với Croatia cũng được coi giống như buổi tập và thử thách chiến thuật 'tủ' của 'Tam sư'.

Croatia, đội bóng xếp vị trí số 11 thế giới, kiểm soát thế trận trong những phút đầu trận, nhưng Anh mới là đội ghi bàn thắng đầu tiên, một phần nhờ vào pha phạm lỗi khó hiểu của đội trưởng Croatia, Luka Modrić, một cầu thủ 40 tuổi, tượng đài vĩ đại từng phá vỡ thế độc tôn của Ronaldo và Messi để giành "Quả bóng vàng năm 2018".

Kane thực hiện lại quả phạt đền ở phút thứ 12, sau khi cú sút đầu tiên của anh bị Dominik Livakovic cản phá sau khi thủ môn Croatia lao ra khỏi vạch vôi. Sau khi Croatia gỡ hòa nhờ bàn thắng của Martin Baturina, Kane nhân đôi cách biệt khi đánh đầu vào góc dưới khung thành từ quả phạt góc của Declan Rice.

Sau khi Croatia gỡ hòa lần thứ hai nhờ bàn thắng của Petar Musa ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, hai bàn thắng trong hiệp hai của Jude Bellingham và Marcus Rashford đã ấn định chiến thắng cho đội tuyển Anh.

Kane đã giành Chiếc giày Vàng tại World Cup 2018 ở Nga khi ghi sáu bàn thắng trong hành trình vào bán kết của đội tuyển Anh, bao gồm cả cú hat-trick vào lưới Panama. Sau đó, anh ghi thêm hai bàn nữa tại World Cup Qatar nhưng lại đá hỏng quả phạt đền trong trận thua trước Pháp ở tứ kết.

Gary Lineker ghi 10 bàn thắng của mình trong hai giải đấu, giành Chiếc giày Vàng với sáu bàn tại World Cup Mexico 1986 trước khi ghi thêm bốn bàn tại World Cup Italia 1990.

Nhưng với việc Kane ghi bàn sớm như vậy, anh ấy hy vọng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên giành hai Chiếc giày vàng và sánh ngang với các đối thủ Kylian Mbappe và Erling Haaland, cả hai đều ghi hai bàn trong trận đấu mở màn của họ. Anh ấy đã có nhiều khả năng vượt qua Lineker và phá vỡ một kỷ lục khác, khi có cơ hội ghi hat-trick trong hiệp hai.

Harry Kane từng phát biểu với hãng thông tấn Press Association trước giải đấu: “Gary là một tiền đạo xuất sắc của đội tuyển Anh, và việc đạt được 10 bàn thắng tại World Cup là rất ấn tượng. Những cột mốc cá nhân dĩ nhiên là động lực. Là một tiền đạo cắm, tôi luôn muốn ghi bàn mỗi khi ra sân, và những cột mốc đó luôn là điều tuyệt vời để đạt được. Nhưng động lực lớn nhất là được chơi cùng các đồng đội và giành chiến thắng. Nếu tôi ghi được những bàn thắng để vượt qua kỷ lục của Gary, điều đó có nghĩa là tôi đang giúp đội bóng giành chiến thắng, và đó là kịch bản hoàn hảo”.

Jude Bellingham của đội tuyển Anh, ở giữa, ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà cùng với Harry Kane (bên trái), và Noni Madueke (bên phải), trong trận đấu với Croatia. Jude Bellingham đã đưa đội Á quân 'Euro 2024' dẫn trước chỉ trong vòng hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu.

Marcus Rashford ghi bàn thắng cuối cùng cho đội tuyển Anh ở phút 85.

Khoảng 15.000 cổ động viên Anh đầy lạc quan đã thực hiện chuyến đi đến Mỹ để cổ vũ cho 'Tam sư'. Bất chấp cái nóng gay gắt của Texas, các cổ động viên Anh vẫn xếp hàng dài bên ngoài sân vận động, hóa trang bằng sơn vẽ mặt và mặc áo bóng đá. Theo số liệu thống kê, lượng đặt chỗ tại các quán pub tăng vọt 300% nhân dịp trận khai mạc 'World Cup' của đội tuyển Anh. Số liệu riêng biệt từ công ty thăm dò dư luận Opinium cho thấy 29% người trẻ tuổi trưởng thành ở Anh dự kiến ​​sẽ xem các trận đấu World Cup tại quán pub, chi thêm 600 triệu bảng Anh (khoảng gần 21.000 tỷ đồng) chỉ riêng trong suốt giải đấu.

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