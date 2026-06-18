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Đạo diễn Hùng Trần tiết lộ chấn động về hồn ma cô Hứa, cảm thấy 'đã' khi dọa ma khán giả

Bình Nguyễn

SVO - ‘Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa’ nhanh chóng trở thành cái tên gieo rắc nỗi sợ cho người yêu điện ảnh, bởi thủ pháp hù dọa mới mẻ và hiệu quả. Doanh thu của phim hiện cán mốc hơn 40 tỷ đồng.

Nói về cách xây dựng hình tượng oán linh tàn nhẫn trong phim, đạo diễn Hùng Trần lý giải: “Vì nhóm streamer động tới những món đồ liên quan tới cuộc đời bi kịch của cô Hứa, những thứ tạo nên sự oán hận suốt trăm năm qua của cô”.

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Cô Hứa là nhân vật được sớm tiết lộ từ trước khi Lầu chú Hỏa ra mắt, là linh hồn của câu chuyện. Còn anh kép hát tuồng cổ, vốn là người yêu của cô Hứa lại là nhân vật bất ngờ xuất hiện, tạo nên "cú twist" ở cuối phim. Đạo diễn Hùng Trần cho biết, trước khi làm bộ phim này, anh đã tìm hiểu rất nhiều lời đồn xoay quanh gia tộc họ Hứa và tiểu thư út nhà họ Hứa, thông qua các bài viết, video trên mạng đến lời kể của người dân xung quanh nơi cô từng sinh sống.

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Một trong những thứ làm anh cảm thấy thấy thú vị nhất là mối tình của cô Hứa. Theo đó, tình yêu của cô Hứa với anh kép hát bị cha cô ngăn cản quyết liệt. Càng tìm hiểu, nhà làm phim càng thương cho mối tình này và muốn đưa bi kịch tình yêu không trọn vẹn vào phim.

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Thưởng thức tác phẩm, nhiều khán giả có phần tiếc nuối khi quá khứ, tuổi trẻ của cô Hứa và người tình kép hát không được hé lộ nhiều. Theo đạo diễn Hùng Trần, sự tiết chế này nhằm đáp ứng phong cách của thể loại phim found footage - giả tài liệu.

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Khán giả trải nghiệm thông qua góc nhìn của nhân vật, do đó sẽ chỉ biết những thứ nhân vật biết. Đặc trưng của phim này là không có flash back - hồi tưởng, do đó không thể giải thích sâu hơn quá khứ của nhân vật.

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Đạo diễn Hùng Trần nói thêm: “Chúng tôi đã cài cắm rất nhiều về chuyện tình này, nhưng tôi sợ khán giả mải che mắt vì sợ nên không thấy được hết. Tôi muốn mọi người lên mạng thảo luận thật nhiều về các chi tiết bị giấu của Lầu chú Hỏa. Và mỗi lần xem, các bạn lại tìm ra một chi tiết mới. Nếu phim được yêu thương, không chừng chúng tôi sẽ có phần hai”.

Bình Nguyễn
#Trần Kỳ Anh #Nguyễn Minh Thời #Nguyễn Công Nương #Trương Huỳnh Như #Hồ Bảo Kha #phim Lầu chú Hỏa #Lầu chú Hỏa #Đạo diễn Hùng Trần

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