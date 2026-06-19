Binz 'lột xác' và dũng cảm nhìn lại chính mình trong quá khứ

SVO - Gác lại những bùng nổ phô trương, MV mới 'Hững hờ' của Binz là một mảnh ghép hình ảnh đầy sức nặng, ghi lại hành trình đi xuyên qua những khoảng trống nội tâm để tìm về sự bao dung của người nghệ sĩ.

Nếu ví toàn bộ album Gặp lại là những trang nhật ký nội tâm đầy chiêm nghiệm, thì MV Hững hờ lại là khoảnh khắc người nghệ sĩ đủ dũng cảm để nhìn lại chính mình trong quá khứ.

Không cần những khung hình phô trương hay hiệu ứng thị giác dồn dập, MV là những khoảng lặng và sự tiết chế tối đa trong biểu đạt cảm xúc. Binz kể lại hành trình trưởng thành của một người đàn ông, khi anh dần nhận ra những điều quý giá mà mình đã vô tình bỏ lỡ.

Ca khúc không đơn thuần là một bản tình ca buồn, mà mang ý nghĩa như một lời xin lỗi chân thành gửi đến những người đã đi qua cuộc đời anh. Đồng thời, bài hát còn là dấu mốc của sự thức tỉnh, khi người đàn ông ấy học cách đối diện với những thiếu sót của bản thân bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung sâu sắc hơn.

Tiếp nối tinh thần tự sự xuyên suốt của dự án, âm nhạc và hình ảnh trong Hững hờ cho thấy một phiên bản Binz hoàn toàn khác. Nam ca sĩ điềm tĩnh, ít phòng thủ hơn. Anh chấp nhận để những vỡ vụn và tổn thương tồn tại nguyên vẹn, đối diện với chúng, thay vì tìm cách che giấu sau những lớp vỏ bọc hào nhoáng.

Binz bộc bạch: "Khác với những ca khúc trước đây như SOFAR, bài hát Hững hờ trong album Gặp lại được tôi kể bằng sự nhận thức về lỗi lầm và sự cảm thông. Tôi đã quay lại quá khứ với một lời xin lỗi kiêu hãnh. Vì tôi biết rằng, khi đối phương tha thứ cho mình, họ cũng sẽ thay đổi và xóa bỏ được nỗi đau của chính họ".

Thông qua MV này, Binz một lần nữa khẳng định sự "lột xác" trong tư duy âm nhạc của mình. Khán giả không chỉ thưởng thức một ca khúc bắt tai, mà đang chứng kiến quá trình tự gọt giũa nội tâm của một người nghệ sĩ.

Sản phẩm khép lại nhưng lại mở ra một không gian đồng cảm sâu sắc, chạm đến những ai đã và đang trên hành trình học cách tha thứ cho người khác và cho chính bản thân mình.