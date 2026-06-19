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Giải trí

Có nên 'kiêng cữ' trước 'World Cup'?

Tuệ Nghi

SVO - Quan hệ tình dục trước các trận đấu 'World Cup' sẽ ảnh hưởng ra sao đến chiến thắng hay thất bại?

Giữa những tranh cãi không ngừng về tác động của hoạt động tình dục trước trận đấu đối với thành tích tại các sự kiện thể thao lớn, bao gồm cả World Cup, người ta đã phát hiện ra rằng, không có bằng chứng khoa học nào được tìm thấy để chứng minh việc kiêng cữ giúp cải thiện thành tích.

Tờ báo The Times của Anh gần đây đã đưa tin này, trích dẫn một nghiên cứu được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế Physiology and Behavior.

Theo các báo cáo, các nhà nghiên cứu đã chia 21 vận động viên nam được đào tạo thành hai nhóm cho một thí nghiệm. Một nhóm được hướng dẫn đạt 'cực khoái', trong khi nhóm còn lại được hướng dẫn 'kiêng cữ'.

Kết quả của bài tập đạp xe và kiểm tra sức mạnh cầm nắm được thực hiện 30 phút sau đó khác với dự đoán. Nhóm đạt 'cực khoái' tiếp tục tập luyện lâu hơn khoảng 3% so với nhóm 'kiêng cữ'. Xét nghiệm máu cũng cho thấy, nồng độ testosterone và cortisol cao hơn, những chất có liên quan đến hiệu suất thể thao.

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Messi và vợ. (Ảnh chụp màn hình đăng tải trên mạng xã hội, chỉ mang tính chất minh họa sự kiện World Cup, không nhất thiết liên quan nội dung bài viết)

Các kết quả nghiên cứu trước đây cũng tương tự. Một bài đánh giá nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế Frontiers in Physiology năm 2016 cho biết, không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy quan hệ tình dục 12 giờ trước khi thi đấu làm suy giảm hiệu suất thể thao. Một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí quốc tế Scientific Reports năm 2022 cũng kết luận rằng, quan hệ tình dục không có tác động đáng kể đến sức mạnh cơ bắp, sức bền hoặc sức bật.

Trong khi đó, việc kiêng cữ trước khi thi đấu từ lâu đã được coi là một loại quy tắc bất thành văn trong giới thể thao. Một số huấn luyện viên đã hạn chế đời sống tình dục của các cầu thủ trước những trận đấu quan trọng, và quan niệm "nên tránh quan hệ tình dục trước trận đấu" rất phổ biến trong giới cầu thủ.

Thực tế, Luiz Felipe Scolari, người dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil tại World Cup 2014, đã gây chú ý khi khuyên các cầu thủ rằng "quan hệ tình dục bình thường thì không sao, nhưng nên tránh những hành động quá mạnh bạo". Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, huấn luyện viên đội tuyển Anh, Fabio Capello cũng hạn chế việc thăm viếng của gia đình và bạn đời của các cầu thủ.

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) không hạn chế riêng đời sống tình dục của các cầu thủ trong Làng Olympic. Trong Thế vận hội Rio de Janeiro 2016, việc phân phát khoảng 450.000 bao cao su trong Làng Olympic cũng thu hút sự chú ý đáng kể.

Tuệ Nghi
munhwa
#Tác động của quan hệ tình dục trước thi đấu #Nghiên cứu về thể thao và hiệu suất #Quan niệm kiêng cữ trong thể thao #Ảnh hưởng của hormone đến thành tích #Chính sách đời sống tình dục của vận động viên

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