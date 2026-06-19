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RIIZE 'phá đảo' lần thứ tư với mini album thứ hai

Tuệ Nghi

SVO - Mini album thứ 2 'II' của RIIZE chính thức trở thành album thứ tư của nhóm đạt doanh số triệu bản trong tuần đầu tiên.

RIIZE đã chính thức đạt được cột mốc album triệu bản thứ 4 trong sự nghiệp với II. Phát hành vào đầu tuần này, ngày 15/6 (giờ Hàn Quốc), mini album thứ 2 của nhóm nhạc nam này đã chính thức vượt mốc 1 triệu bản bán ra tính đến cuối ngày 18/6 (giờ Hàn Quốc), theo bảng xếp hạng Hanteo. Điều này đánh dấu album triệu bản thứ tư của họ trong tuần đầu tiên bán ra, sau Get A Guitar, RIIZINGODYSSEY.

Album đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình ở nước ngoài. Tại Trung Quốc, album này đứng đầu bảng xếp hạng K-pop tích hợp của Tencent Music và bảng xếp hạng doanh số album kỹ thuật số của QQ Music, đồng thời đạt chứng nhận "Bạch kim" sau khi vượt mốc 1 triệu nhân dân tệ doanh thu. Tại Nhật Bản, album này đứng đầu bảng xếp hạng AWA Real-time Rising Chart và lọt vào Top 10 bảng xếp hạng album hàng đầu của iTunes tại 14 khu vực trên toàn thế giới.

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Trong khi đó, ca khúc chủ đề Do Your Dance cũng đang cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế, tiếp tục tạo nên sự háo hức xung quanh sự trở lại của RIIZE.

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RIIZE đã trình diễn toàn bộ ca khúc chủ đề mới Do Your Dance trên chương trình M! Countdown của Mnet, phát sóng ngày 19/6, khởi đầu thành công cho chiến dịch quảng bá trở lại của nhóm.

Tuệ Nghi
#Thành công doanh số album #Kỷ lục nhóm nhạc nam #Ra mắt mini album mới #Chiến dịch quảng bá nhóm #Xu hướng âm nhạc Hàn Quốc

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