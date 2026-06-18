Zendaya gia nhập 'tượng đài' hoạt hình 'Shrek', 'Spider-man: Brand new day' tung trailer mới đầy ấn tượng

Shrek và Fiona tái xuất sau 17 năm

Đoạn trailer dài hơn một phút mở đầu bằng loạt hình ảnh tri ân cuốn sách gốc của William Steig cùng bộ phim ra mắt năm 2001. Tuy nhiên, chú lừa Donkey nhanh chóng ngắt lời phần dẫn chuyện quen thuộc để giới thiệu chuyến phiêu lưu mới của mình cùng Shrek và Fiona.

Lần này, bộ ba sẽ đặt chân đến vùng đất kỳ diệu "Xa Phố Xa Ngỡ Như Thật Gần", nơi họ gặp gỡ hàng loạt nhân vật kỳ lạ như tiên cá, phù thủy, người khổng lồ và cả một người tuyết kỳ dị gợi nhớ đến Olaf của Frozen. Trailer cũng hé lộ sự trở lại của Bánh Gừng Gingy, hiện đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.

Đoạn phim khép lại bằng cảnh Shrek, Fiona, hai cậu con trai và Donkey bất ngờ bị tống vào ngục vì một lý do chưa được tiết lộ, trong khi giai điệu quen thuộc của All star từ ban nhạc Smash Mouth vang lên, mang đến cảm giác hoài niệm cho người hâm mộ lâu năm.

Đánh dấu màn tái xuất sau nhiều năm vắng bóng, bộ phim chào đón sự trở lại của bộ ba huyền thoại Mike Myers, Eddie Murphy và Cameron Diaz trong vai Shrek, chú lừa Donkey và Fiona. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, Shrek 5 còn giới thiệu thế hệ nhân vật mới với sự góp mặt của minh tinh trẻ Zendaya trong vai Felicia, con gái của Shrek và Fiona.

Bên cạnh đó, hai người anh em của Felicia là Fergus và Farkle sẽ lần lượt do "ngôi sao" của Saturday night live Marcello Hernandez và Skyler Gisondo thủ vai. Shrek5 cũng đánh dấu sự trở lại của loạt phim sau hơn một thập kỷ rưỡi kể từ Shrek forever after. Ra mắt lần đầu vào năm 2001, Shrek đã làm nên lịch sử khi trở thành bộ phim đầu tiên giành giải Oscar cho "Phim hoạt hình xuất sắc nhất".

Trong hơn hai thập kỷ qua, câu chuyện về gã chằn tinh Shrek cùng những người bạn cổ tích "không giống ai", được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn William Steig, đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa đại chúng toàn cầu.

Sức hút ấy cũng được phản ánh qua thành tích thương mại ấn tượng. Bốn phần phim trước đã thu về hơn 2,9 tỷ đôla trên toàn cầu, đồng thời mở rộng thành một hiện tượng văn hóa với các tour diễn quốc tế, vở nhạc kịch Broadway nhận 8 đề cử Tony và 12 đề cử Drama desk.

Spider-man đối đầu Hulk?

Tiếp nối Spider-man: No way home năm 2021, trailer phần phim mới nhất trong vũ trụ Spider-man lấy bối cảnh 4 năm sau khi phần phim trước kết thúc. Sau khi xóa bỏ bản thân khỏi cuộc sống và ký ức của những người xung quanh, Peter sống một mình và chiến đấu chống tội phạm ở một New York không còn biết đến tên anh.

Peter Parker đối diện với áp lực khi chứng kiến ​​những người bạn cũ tiếp tục cuộc sống mà không có anh, đã khơi dậy một sự thay đổi trong Peter mà anh có thể không kiểm soát được.

Nhưng sự biến đổi đó cũng có thể là điều duy nhất có thể ngăn chặn một mối đe dọa mới đáng sợ. Trong đó, nhiều fan cho rằng, liệu có màn đối đầu giữa Spider-man và Hulk khổng lồ hay không?

Bộ phim do Destin Daniel Cretton đạo diễn và Chris McKenna cùng Erik Sommers viết kịch bản. Phần phim mới vẫn có sự góp mặt của Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal và Michael Mando. Ngoài ra, còn có những gương mặt mới như Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas và Marvin Jones II tham gia.

Cho đến nay, mỗi đoạn giới thiệu mới về bộ phim Spider-man đều thu hút sự quan tâm "khủng" từ khán giả, thậm chí lập nên nhiều kỷ lục mới của điện ảnh.

Trước đó, dự án này đã làm nên lịch sử khi trở thành "trailer phim đầu tiên vượt qua 1 tỷ lượt xem" chỉ trong vòng 4 ngày. Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi phát hành, đoạn trailer đã thu hút hơn 718 triệu lượt xem.