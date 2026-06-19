CORTIS lại tạo dấu ấn mới trong sự nghiệp

SVO - Bài hát 'REDRED' của CORTIS vượt mốc 100 triệu lượt stream trên Spotify chỉ sau 57 ngày, lập kỷ lục mới trong sự nghiệp.

CORTIS tiếp tục đà thăng tiến nhanh chóng, đạt được cột mốc ca khúc thứ ba vượt qua 100 triệu lượt stream. Theo cập nhật bảng xếp hạng mới nhất của Spotify, ca khúc chủ đề REDRED từ mini-album thứ hai của nhóm đã vượt qua 100 triệu lượt stream tích lũy trên nền tảng này.

Cột mốc này đạt được chỉ sau 57 ngày kể từ khi ca khúc được phát hành. CORTIS đã phát hành trước REDRED vào ngày 20/4, và ca khúc nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ giai điệu độc đáo và lời bài hát dễ nhớ.

Với thành tích này, CORTIS hiện có ba ca khúc đạt hơn 100 triệu lượt stream. Hai ca khúc GO! và Passion từ mini-album đầu tiên của nhóm đều đã vượt mốc 100 triệu lượt stream vào tháng 1/2026.

REDRED cũng lập kỷ lục cá nhân mới cho nhóm. Ca khúc đạt 100 triệu lượt stream nhanh nhất trước đó của họ là GO!, đạt được cột mốc này trong 116 ngày. REDRED đã rút ngắn kỷ lục đó xuống còn một nửa.

Bài hát sử dụng màu xanh lá cây để tượng trưng cho hướng đi mà CORTIS hy vọng theo đuổi, trong khi màu đỏ tượng trưng cho những gì nhóm muốn tránh. Bài hát mang âm hưởng điện tử mạnh mẽ và nhịp điệu bắt tai.

REDRED đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, bao gồm Melon, Bugs và Spotify Korea. Đây cũng là màn trở lại duy nhất của một nhóm nhạc nam phát hành trong năm nay đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hàng tuần của Melon.

Trong khi đó, CORTIS đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn solo đầu tiên của mình, Put Your Phone Down. Cả hai điểm dừng chân tại Incheon và Bắc Mỹ đều đã bán hết vé trong giai đoạn đặt vé trước dành cho thành viên. Họ dự kiến ​​sẽ có 14 buổi biểu diễn tại chín thành phố từ tháng 7 đến tháng 9/2026.

Tổng số lượt nghe cho tất cả các ca khúc do CORTIS phát hành đến nay đã vượt quá 800 triệu. Nhóm đang tận hưởng sự nổi tiếng vô cùng lớn, được mệnh danh là "Nhóm sáng tạo trẻ". Hiện tại, bài hát của họ đang được sử dụng tại nhiều lễ hội đại học cũng như các sự kiện cổ vũ đường phố tại Quảng trường Gwanghwamun cho World Cup 2026.

Mới đây, tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ đã chọn CORTIS là một trong "30 người dưới 30 tuổi nổi bật ở châu Á", công nhận họ là những người có tầm ảnh hưởng dưới 30 tuổi ở châu Á năm 2026.

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