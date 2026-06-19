Con gái của 'nữ hoàng wushu' Thuý Hiền tự tin bước ra khỏi cái bóng của người bố nổi tiếng

LEXXY tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004, là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa và "nữ hoàng wushu" Thuý Hiền. Kế thừa năng khiếu âm nhạc từ bố, LEXXY sớm bộc lộ tài năng và dấn thân vào lĩnh vực biểu diễn. Sản phẩm debut Bật đèn xanh của nữ ca sĩ mang phong cách hip-hop nữ tính, quyến rũ, được đánh giá là “đo ni đóng giày” cho chất giọng trầm khàn và phong cách hiện đại, sắc sảo của nữ ca sĩ trẻ. Tuy nhiên, FLEXXY - The 1st EP vừa ra mắt lại cho thấy tài năng của LEXXY cùng sự nghiêm túc theo đuổi âm nhạc của cô gái với định hướng hình ảnh và âm nhạc rõ ràng mang đậm màu sắc nữ quyền qua các tác phẩm Intro Flexxy, Bật đèn xanh, Niệm Chíll, Trạng thái mơ hồ và Badplayah .

LEXXY lột xác với EP đầu tay kết hợp với RUM7.

EP đầu tay đánh dấu cái bắt tay giữa LEXXY cùng Rum7, giám đốc âm nhạc đứng sau thành công những sản phẩm đình đám của Văn Mai Hương, Bảo Anh, B Ray, Quang Hùng Masted... Nữ ca sĩ cho biết, đây không chỉ là EP đầu tiên mà còn đánh dấu chương mới trong hành trình âm nhạc của mình. Đó là nơi nữ ca sĩ trẻ có cả thanh và sắc bộc lộ được rõ bản thân hơn, biết mình muốn gì và có thể dám thể hiện điều đó một cách chân thật nhất, bước ra khỏi cái bóng của người bố nổi tiếng: "Nhiều người khi nghĩ về chữ “flex” chắc sẽ nghĩ về tiền bạc hay những thứ hào nhoáng bên ngoài. Nhưng với tôi, "flex" ở trong Flexxy là dám công nhận cá tính, giá trị của bản thân, "flex" sự nỗ lực và hành trình mà mình đã và đang đi qua để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày".

Để thực hiện EP đầu tay này, ê kíp làm việc liên tục với áp lực cao, mang đến những MV tiệm cận chất lượng quốc tế. Đặc biệt, phần vũ đạo trong MV Bad Playah 'gây sốt', không thua kém gì các ngôi sao K-pop. Điểm thú vị là các ca khúc trong EP này được Shube Label chấp bút dựa trên những gì LEXXY kể. "Các bài hát mang màu sắc nữ tính, mạnh mẽ và có phần bí ẩn, kể câu chuyện của một cô gái không đặt niềm tin và sự hạnh phúc của mình cho bất kỳ ai mà sẽ luôn yêu thương bản thân trước tiên", LEXXY chia sẻ.

Với EP đầu tay, LEXXY đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của ông bố nổi tiếng.

LEXXY cho biết, thời gian tới vẫn sẽ theo đuổi hình ảnh một người ca sĩ hiện đại, độc lập và hình ảnh lẫn âm nhạc sẽ có chiều sâu. Cô không ép bản thân theo bất kỳ khuôn khổ nào mà sẽ muốn khám phá và đưa được nhiều góc cạnh của con người mình vào các sản phẩm âm nhạc.