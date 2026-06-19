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Nhóm nhạc UPRIZE bùng nổ 'visual', thành công chinh phục 'hung thần ống kính' thế giới Getty Images

Bình Nguyễn

SVO - Sau tiết mục mở màn sân khấu 'Vietnam International Fashion Week 2026', UPRIZE tiếp tục trở thành tâm điểm khi loạt khoảnh khắc trình diễn của nhóm lọt vào ống kính Getty Images.

Trong loạt ảnh mới đây, Getty Images đăng tải nhiều khoảnh khắc thuộc phần trình diễn sân khấu của nhóm UPRIZE. Sự xuất hiện của nhóm qua ống kính quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt trong giai đoạn UPRIZE đang từng bước xây dựng hình ảnh sau chương trình Tân binh toàn năng.

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Getty Images vốn là một trong những nền tảng hình ảnh có độ phủ lớn trên thế giới, thường xuyên ghi lại khoảnh khắc tại các sự kiện giải trí, thời trang, điện ảnh và thể thao lớn. Vì vậy, việc một nghệ sĩ xuất hiện trên hệ thống hình ảnh này không đơn thuần là câu chuyện bên lề sự kiện, mà còn cho thấy mức độ hiện diện của họ trong không gian truyền thông rộng hơn.

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Với đặc trưng ghi lại khoảnh khắc chân thật, ít phụ thuộc vào chỉnh sửa cầu kỳ, Getty Images cũng thường được xem là “bài kiểm tra visual” đầy thú vị đối với các nghệ sĩ mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Nhan sắc "bất chấp camera thường" của nhóm nhạc này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán và nhanh chóng lọt xu hướng thảo luận.

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Phát huy tối đa thế mạnh hình ảnh, các thành viên xuất hiện trong những thiết kế mang hơi hướng streetwear bụi bặm với chất liệu denim chủ đạo, kết hợp kỹ thuật chắp vá patchwork và phom dáng phá cách. Sự đồng điệu tuyệt đối với tinh thần avant-garde của trang phục đã tạo nên một tổng thể chuyển động đầy năng lượng, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn bộ đêm diễn.

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Việc lọt vào ống kính Getty Images được xem là một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình định vị của UPRIZE. Từ một nhóm nhạc tân binh, các thành viên đang dần mở rộng sự hiện diện ở những không gian có tính lan tỏa hơn, từ âm nhạc, thời trang đến các sự kiện giải trí quy mô lớn.

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Ngoài ra, dù chưa chính thức phát hành, album THĂNG của nhóm đã sớm thiết lập những kỷ lục thương mại đáng kinh ngạc, khẳng định sức hút "khủng" của nhóm tại thị trường nhạc Việt. Chỉ sau 3 phút mở bán, sản phẩm đã cán mốc 1.000 bản, tiếp tục chạm 2.000 bản sau 5 phút và vượt 3.000 bản sau 23 phút, trước khi toàn bộ số lượng album trong đợt đầu tiên được bán hết hoàn toàn.

Bình Nguyễn
#Vietnam International Fashion Week 2026 #UPRIZE #nhóm UPRIZE #Getty Images

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