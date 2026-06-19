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Thần tượng thanh xuân Châu Nhuận Phát, Chung Sở Hồng và Trương Quốc Vinh trở lại màn ảnh Việt

Thuận Tùng

SVO - Trước khi chinh phục Hollywood với những siêu phẩm như 'Face/Off', đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã là tượng đài châu Á, với phong cách làm phim bạo lực, đẫm máu nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao. Khí chất này của ông thể hiện rõ rệt thông qua 'Tung hoành tứ hải', sở hữu nhịp độ nhanh dồn dập, đan xen những pha hành động nghẹt thở và mảng miếng hài hước duyên dáng.

Qua bàn tay và góc nhìn của Ngô Vũ Sâm, ranh giới giữa cái thiện và cái ác trong giới tội phạm trong Tung hoành tứ hải - Once a Thief trở nên mềm mại, gần gũi hơn, nhường chỗ cho vẻ đẹp bản lĩnh và chủ nghĩa anh hùng đầy phóng khoáng. Ngoài ra, những "ngôi sao" tầm vóc như Trương Quốc Vinh, Châu Nhuận Phát và Chung Sở Hồng lại hiếm khi thể hiện những mặt dí dỏm, "lầy lội" của mình chứ không chỉ là xúc cảm nặng nề hay đánh đấm khô khan.

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Câu chuyện của Tung hoành tứ hải xoay quanh ba đứa trẻ mồ côi gồm A Hải (Châu Nhuận Phát), A Chiêm (Trương Quốc Vinh) và Hồng Đậu (Chung Sở Hồng). Cả ba được một ông trùm siêu trộm nhận nuôi và rèn luyện từ nhỏ, trở thành những kẻ trộm khét tiếng, tinh anh.

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Bước ngoặt nổ ra, khi bộ ba thực hiện một phi vụ đầy ngẫu hứng và liều lĩnh tại Pháp, đó là đánh cắp một bức tranh nghệ thuật cổ mang lời nguyền bí ẩn. Những cái bẫy tinh vi, rượt đuổi nghẹt thở xuyên quốc gia và hàng loạt cú “bẻ lái gây sốc" đã làm biết bao khán giả bấy giờ mê mẩn. Dự án nhanh chóng trở thành khuôn mẫu cho dòng phim hành động - hài của điện ảnh xứ Cảng Thơm suốt hơn ba thập kỷ qua.

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Ngoài phần nội dung đặc sắc đến từ tầm nhìn của Ngô Vũ Sâm, thành công vượt thời gian của phim không thể thiếu được sự cộng hưởng xuất thần từ ba tên tuổi rực rỡ nhất của làng giải trí Hồng Kông bấy giờ. Cho đến nay, tên tuổi của “thần bài” Châu Nhuận Phát, “Ca Ca” Trương Quốc Vinh và “Marilyn Monroe xứ Hương Cảng” Chung Sở Hồng đều được xếp vào hàng kinh điển, chỉ một ánh mắt, nụ cười đều gây khuynh đảo màn ảnh.

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Vào thời điểm ra mắt năm 1991, ngay trước mùa phim Tết, Tung hoành tứ hải đã tạo nên "cơn sốt" phòng vé khi mang về hơn 33,3 triệu đôla Hồng Kông (hơn 111 tỷ đồng), riêng tại thị trường nội địa. Tác phẩm nhận 4 đề cử lớn tại giải thưởng Kim Tượng, gồm: "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Dựng phim xuất sắc nhất".

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Mặc dù có một số nhà phê bình phương Tây thời bấy giờ cho rằng, bộ phim mang đậm yếu tố hài hước, phóng khoáng, song chính điều đó lại trở thành giá trị trường tồn cho đến ngày nay. Dự án được xem là đại diện tiêu biểu cho thời kỳ đỉnh cao của điện ảnh Hồng Kông, liên tục được tái bản dưới dạng DVD và phát hành khắp thế giới, minh chứng cho sức hút không hề suy giảm đối với người hâm mộ thế hệ sau.

Thuận Tùng
#Trương Quốc Vinh #Châu Nhuận Phát #Chung Sở Hồng #đạo diễn Ngô Vũ Sâm #Tung hoành tứ hải #Once a Thief

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