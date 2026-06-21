Người phụ nữ 'cưỡng hôn' Jin của BTS giờ ra sao?

Một phụ nữ Nhật Bản, được xác định là A, người bị truy tố vì đã hôn cưỡng bức thành viên Jin của BTS, đã phản đối thông qua luật sư của mình về lịch xét xử.

Văn phòng Công tố Quận Đông Seoul đã truy tố A vào tháng 11/2025, với tội danh hành vi khiếm nhã cưỡng bức, không giam giữ. Tòa án Hình sự số 9 Quận Đông Seoul đã lên kế hoạch tổ chức hai phiên xét xử cho A vào tháng 7/2026. Hiện đã được xác nhận rằng A, thông qua người đại diện pháp lý của mình, đã gửi thông báo phản đối và bảo lưu quyền liên quan đến lịch trình của các phiên xét xử đó. Vì quyết định của tòa án về vấn đề này vẫn chưa được hoàn tất, sự chú ý đang chuyển sang việc điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Theo các công tố viên, vụ việc xảy ra vào ngày 13/6/2024, tại Nhà thi đấu trong nhà Jamsil ở quận Songpa, Seoul, trong một sự kiện gặp gỡ người hâm mộ "ôm miễn phí" có sự tham gia của 100 người hâm mộ. Một người tên A đã tiến đến ôm Jin và 'cưỡng hôn' anh ấy vào má. Jin lập tức quay mặt đi, rõ ràng là bị bất ngờ. Sau đó, A đăng tải trên mạng xã hội: "Môi tôi chạm vào cổ Jin. Da anh ấy rất mềm".

Những người hâm mộ chứng kiến ​​vụ việc sau đó đã gửi đơn khiếu nại thông qua Cổng Kiến nghị Quốc gia Hàn Quốc, yêu cầu điều tra hành vi khiếm nhã nơi công cộng đông người. Vụ án được chuyển đến Sở Cảnh sát Songpa ở Seoul, nơi đã mở cuộc điều tra và yêu cầu A đến để thẩm vấn. Tuy nhiên, do dự kiến ​​cuộc điều tra sẽ mất khá nhiều thời gian, cảnh sát đã tạm dừng vụ việc vào tháng 3/2026. Sau đó, A đã tự nguyện nhập cảnh vào Hàn Quốc và đến để thẩm vấn, sau đó Sở Cảnh sát Songpa xác định rằng cáo buộc hành vi khiếm nhã cưỡng bức là có căn cứ và đã chuyển vụ án cho các công tố viên.

Vào thời điểm đó, A được cho là đã khẳng định mình không có ý định phạm tội, tin rằng hành vi đó chỉ là tiếp xúc thân thể thông thường với một người nổi tiếng. Tuy nhiên, các công tố viên được cho là đã kết luận cáo buộc vẫn được giữ nguyên bất kể ý định đã nêu của cô, viện dẫn thực tế là hành vi tiếp xúc xảy ra mà không có sự đồng ý của nạn nhân, cũng như hành vi và lời khai sau đó của cô. Sau đó, A đã trả lời phỏng vấn kênh TBS News của Nhật Bản về cáo trạng của mình: "Tôi rất buồn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng điều này lại bị coi là tội phạm".

Tuy nhiên, theo trang tin pháp lý Bengo4.com của Nhật Bản, luật sư Masahiro Ogura đã chỉ ra Điều 16 của Bộ luật Hình sự Hàn Quốc, nói rằng lời khai của A khó có thể được chấp nhận là căn cứ để miễn trừ trách nhiệm hình sự: "Về nguyên tắc, điều này được coi là hành vi xâm phạm thân thể cưỡng bức theo luật hình sự Hàn Quốc". Luật sư cho biết thêm rằng, ngay cả theo luật hình sự Nhật Bản, lời khai như vậy cũng sẽ không được chấp nhận làm căn cứ để tha bổng hoặc giảm án. Giờ đây, sự chú ý chuyển sang lập trường mà A sẽ đưa ra khi vụ án được đưa ra xét xử.