Trọng tài Felix Zwayer là ai mà 'hot nhất cõi mạng' với nước dưa muối?

Trọng tài Felix Zwayer đã trở thành tâm điểm của một khoảnh khắc hài hước trong trận đấu thuộc khuôn khổ FIFA World Cup giữa đội chủ nhà Mỹ và đội tuyển Úc.

Zwayer bị chuột rút trong những phút cuối trận đấu giữa Mỹ và Úc ở bảng D, trận đấu diễn ra tại Seattle vào thứ Bảy (giờ Úc).

Vị trọng tài người Đức cần được điều trị, và thậm chí nhận được sự trợ giúp từ tiền vệ Aiden O’Neill của đội tuyển Úc và ngôi sao Folarin Balogun của đội tuyển quốc gia Mỹ. Một nữ trọng tài thứ tư đưa cho ông một chai nhỏ chứa nước dưa muối. Chỉ vài giây sau, Félix Zwayer đã có thể đứng dậy và tiếp tục điều hành trận đấu. Theo các chuyên gia vật lý trị liệu, loại nước này không có tác dụng chính là bù nước. Thay vào đó, nó có thể nhanh chóng tác động đến các tín hiệu thần kinh gây co thắt cơ và chuột rút.

Cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận thú vị: Mỗi trận đấu World Cup nên được bổ sung thêm hai lần nghỉ giải lao để tiếp nước nhằm đảm bảo an toàn cho trọng tài; Tôi vô cùng kinh ngạc, trong 30 năm qua tôi chưa từng thấy điều này xảy ra trước đây; Việc một nhân viên khác chạy nhanh đến đưa cho anh ấy nước dưa muối thực sự là điểm nhấn tuyệt vời; Trọng tài cần nghỉ giải lao để uống nước; Chúng ta có thể bật camera trọng tài ở đây được không?...

Trọng tài người Đức, Félix Zwayer đã rút tổng cộng 7 thẻ vàng cho cầu thủ hai đội ở trận này, và cho đến lúc này hiện giữ kỷ lục trọng tài rút nhiều thẻ vàng nhất trong một trận đấu ở World Cup 2026. Trước đó, ông từng gây tranh cãi khi được phân công cầm còi trong trận bán kết Euro 2024 giữa Anh và Hà Lan, do liên quan đến quá khứ của ông Zwayer, khi vào năm 2004, ông đã từng nhận 300 euro tiền hối lộ trước một trận đấu và sau đó bị Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cấm cầm còi trong 6 tháng.

Khi trận đấu tiếp tục trong thời gian bù giờ, đội tuyển Mỹ của Mauricio Pochettino đã giành chiến thắng. Đội tuyển Mỹ hiện đã thắng hai trận liên tiếp tại World Cup lần thứ hai và là lần đầu tiên kể từ hai trận thắng liên tiếp đầu tiên của họ tại giải đấu này vào năm 1930.

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