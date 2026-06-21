Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Phùng Thị Huyền My đăng quang 'Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026'

Xuân Tiến

SVO - Vượt qua nhiều ứng viên nổi bật, Huyền My chính thức đăng quang ngôi vị 'Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026', nhờ vẻ đẹp thanh lịch, bản lĩnh, sự tự tin cùng những hiểu biết về giá trị văn hóa, di sản dân tộc.

Vừa qua, Chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 đã diễn ra, quy tụ 20 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đồng hành cùng cuộc thi là Hội đồng Giám khảo gồm những chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông. Với kinh nghiệm chuyên môn cùng góc nhìn đa chiều, các giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan để lựa chọn những gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu dành cho tà áo dài Việt Nam.

Trong đêm thi quyết định, các thí sinh lần lượt trải qua ba phần trình diễn gồm: Trang phục Áo dài sắc màu di sản, Trang phục Áo dài cách tân và Trang phục Dạ hội. Qua từng phần thi, các thí sinh không chỉ thể hiện vẻ đẹp hình thể, phong thái sân khấu mà còn truyền tải tình yêu đối với tà áo dài và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

unknown.jpg
Từ trái qua: NTK Cao Thu Vân - Trưởng BTC, ThS Đàm Hương Thủy - Nhà sáng lập cuộc thi và Hoa hậu Biển đảo 2025, Nguyễn Thị Mỹ Linh trong phần trao vương miện cho tân Hoa hậu.

Trong phần thi ứng xử, Huyền My gây ấn tượng khi trả lời bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh -Pháp. Cô cho rằng, giá trị của áo dài không chỉ nằm ở thiết kế thanh lịch, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt mà còn ở những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc được gửi gắm trong từng tà áo. Huyền My bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp rằng, dù hội nhập và phát triển mạnh mẽ đến đâu, người Việt Nam vẫn luôn tự hào gìn giữ cội nguồn văn hóa, bởi chính bản sắc ấy sẽ giúp Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế. Câu trả lời xuất sắc đã giúp Phùng Thị Huyền My giành ngôi vị Hoa hậu chung cuộc. Phùng Thị Huyền My từng học chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và sau đó đi du học Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính tại Pháp.

Ngoài ra, các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Cao Anh Thư (Hà Nội), Á hậu 2 Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên), Á hậu 3 Hoàng Thị Thanh Dược (Ninh Bình) và Á hậu 4 Hoàng Vũ Ngọc Ánh (Thanh Hóa). Bên cạnh các danh hiệu chính, Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ như: Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp ảnh di sản, Người đẹp truyền thông, Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất...

unknown-2.jpg
Top 5 chung cuộc của 'Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026'.
Xuân Tiến
#Hoa hậu Di sản Áo Dài Việt Nam toàn cầu 2026 #Vai trò của trí tuệ trong thi hoa hậu #Chuyển đổi hình mẫu Hoa hậu

Xem thêm

Chủ đề

BÀN TRÒN SHOWBIZ

BÀN TRÒN SHOWBIZ

Cùng chuyên mục