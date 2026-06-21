Phùng Thị Huyền My đăng quang 'Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026'

Vừa qua, Chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 đã diễn ra, quy tụ 20 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đồng hành cùng cuộc thi là Hội đồng Giám khảo gồm những chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông. Với kinh nghiệm chuyên môn cùng góc nhìn đa chiều, các giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan để lựa chọn những gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu dành cho tà áo dài Việt Nam.

Trong đêm thi quyết định, các thí sinh lần lượt trải qua ba phần trình diễn gồm: Trang phục Áo dài sắc màu di sản, Trang phục Áo dài cách tân và Trang phục Dạ hội. Qua từng phần thi, các thí sinh không chỉ thể hiện vẻ đẹp hình thể, phong thái sân khấu mà còn truyền tải tình yêu đối với tà áo dài và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Từ trái qua: NTK Cao Thu Vân - Trưởng BTC, ThS Đàm Hương Thủy - Nhà sáng lập cuộc thi và Hoa hậu Biển đảo 2025, Nguyễn Thị Mỹ Linh trong phần trao vương miện cho tân Hoa hậu.

Trong phần thi ứng xử, Huyền My gây ấn tượng khi trả lời bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh -Pháp. Cô cho rằng, giá trị của áo dài không chỉ nằm ở thiết kế thanh lịch, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt mà còn ở những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc được gửi gắm trong từng tà áo. Huyền My bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp rằng, dù hội nhập và phát triển mạnh mẽ đến đâu, người Việt Nam vẫn luôn tự hào gìn giữ cội nguồn văn hóa, bởi chính bản sắc ấy sẽ giúp Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế. Câu trả lời xuất sắc đã giúp Phùng Thị Huyền My giành ngôi vị Hoa hậu chung cuộc. Phùng Thị Huyền My từng học chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và sau đó đi du học Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính tại Pháp.

Ngoài ra, các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Cao Anh Thư (Hà Nội), Á hậu 2 Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên), Á hậu 3 Hoàng Thị Thanh Dược (Ninh Bình) và Á hậu 4 Hoàng Vũ Ngọc Ánh (Thanh Hóa). Bên cạnh các danh hiệu chính, Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ như: Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp ảnh di sản, Người đẹp truyền thông, Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất...