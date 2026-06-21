Điều gì làm nên sức hút của 'chiến binh không biết sợ hãi' của Brazil, Ederson?

Tiền vệ người Brazil và Atalanta, Ederson, cho biết thương vụ chuyển đến gã khổng lồ Premier League Manchester United gần như đã hoàn tất: “Chắc chắn, mọi thứ gần như đã hoàn tất, nhưng bây giờ tôi phải tận hưởng khoảnh khắc này. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời và bạn phải tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất”.

Ederson được cho là sẽ rời Atalanta ở Serie A để gia nhập MU trong một thỏa thuận trị giá khoảng 45 triệu Euro (tương đương khoảng 39 triệu bảng Anh), khi huấn luyện viên Michael Carrick muốn tăng cường tuyến giữa cho mùa giải 2026 - 2027.

Ederson sẽ là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Carrick tại Old Trafford, nơi "Quỷ đỏ" kết thúc ở vị trí thứ ba để giành quyền tham dự UEFA Champions League.

Ederson gia nhập Atalanta từ Salernitana vào năm 2022, sau khi thi đấu cho Cruzeiro, Corinthians và Fortaleza ở quê nhà. Ngày 19/5/2024, Ederson lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Brazil, góp mặt trong danh sách dự Copa America 2024. Sau khi có trận ra mắt đội tuyển Brazil trong trận giao hữu với Mexico vào tháng 6/2024, anh đã có 4 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tiền vệ này được coi là mảnh ghép quan trọng trong đội hình của HLV Carlo Ancelotti tại đội tuyển quốc gia Brazil tham dự World Cup 2026.

Tại Serie A, Ederson được miêu tả bằng cụm từ "tuttocampista", tiền vệ toàn năng tham gia được vào mọi loại chiến thuật hay mẫu tiền vệ con thoi (box-to-box) hiện đại, có thể tham gia đánh chặn, bọc lót, rồi lập tức chuyển trạng thái sang tấn công. Trong lối chơi của tiền vệ này, thể lực là điểm nổi bật khi anh có thể đá trọn vẹn 90 phút nhưng không hề yếu thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Ederson được ví như "quái vật" tuyến giữa của Atalanta tại Serie A khiến nhiều cầu thủ phải e ngại khi va chạm. 'Ngôi sao' người Brazil được xem là "hàng hiếm" của bóng đá đỉnh cao hiện tại, bởi ở cầu thủ này có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phẩm chất kỹ thuật và cường độ hoạt động cực cao.

Ederson được ví là 'chiến binh không biết sợ hãi' bởi ở tuổi 26 anh như đã sống qua nhiều cuộc đời trong sự nghiệp của mình: Từ một “Erasmus” ở Trung Quốc, kiện tụng trước tòa án lao động, những chấn thương nặng nề, đến đêm huy hoàng ở Dublin. Sinh ra tại Porto Feliz (nghĩa là “cảng hạnh phúc”) ở bang Sao Paulo, Ederson bắt đầu sự nghiệp ở Desportivo Brasil, một lò đào tạo nổi tiếng vì rèn cả thể chất lẫn kỹ thuật. Ngay từ nhỏ, anh đã được đánh giá là xuất sắc nhất đội: mạnh mẽ, kỹ thuật, và đặc biệt nhanh nhẹn. Từ “cảng hạnh phúc” Porto Feliz, qua những bến đỗ gian nan ở Trung Quốc, Belo Horizonte, Fortaleza, Salerno, Bergamo… Ederson đã cho thấy rằng, đôi khi để đến được đỉnh cao, bạn phải đi qua những con đường quanh co và đầy thử thách. Và đó cũng chính là câu chuyện làm nên sức hút của tiền vệ Brazil này: Một chiến binh với trái tim không biết sợ hãi.

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