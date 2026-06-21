Hàn Quốc có 91% cơ hội tiến vào vòng 32 đội để tận hưởng bầu không khí như 'sân nhà'

SVO - Việc bị loại ở vòng bảng là có thể xảy ra, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Hong Myung Bo có 91% cơ hội tiến vào vòng 32 đội và đối thủ nhiều khả năng là Thụy Sĩ.

Mặc dù phải chịu thất bại đáng tiếc trước Mexico, đội bóng của Hong Myung Bo vẫn có cơ hội cao tiến vào vòng 32 đội.

Theo số liệu thống kê bóng đá của công ty Opta, ngày 21/6 (giờ Hàn Quốc), đội bóng của Hong Myung Bo có 91% cơ hội tiến vào vòng 32 đội tại World Cup 2026. Đây là xác suất cao nhất, không tính Mexico, đội nhất bảng A đã chắc suất vào.

Opta (thường được biết đến với tên gọi Opta Sports) là công ty phân tích dữ liệu thể thao hàng đầu thế giới có trụ sở tại Vương quốc Anh. Công ty nổi tiếng với việc cung cấp hệ thống thống kê chi tiết cho hàng loạt giải đấu và sở hữu siêu máy tính Opta chuyên đưa ra các dự đoán, xác suất kết quả trong bóng đá.

Cộng hòa Séc và Nam Phi, với một trận hòa và một trận thua trong hai trận đấu trước đó, có xác suất tiến vào vòng 32 đội lần lượt là 30,42% và 18,65%.

Hiện tại, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ giành vị trí thứ hai trong bảng. Ngay cả một trận hòa với Nam Phi trong trận đấu thứ ba cũng đủ để họ giữ vị trí thứ hai và giành vé vào vòng 32 đội.

Trận đấu đầu tiên của bảng A giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc diễn ra tại sân vận động Guadalajara ở Zapopan, Mexico vào ngày 12/6 (giờ Việt Nam), đã kết thúc với chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Hàn Quốc. Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo và các cầu thủ đang ăn mừng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. (Nguồn: Yonhap News).

Tuy nhiên, nếu Hàn Quốc thua Nam Phi ở trận đấu thứ ba và Cộng hòa Séc thắng Mexico, Hàn Quốc có thể bị loại ở vị trí thứ tư trong bảng. Mặc dù vậy, Opta dự đoán rằng, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tiến vào vòng 32 đội. Dự báo của Opta cũng cho phép Hàn Quốc dự đoán đối thủ ở vòng 32.

Nếu Hàn Quốc tiến vào vòng tiếp theo với tư cách nhì bảng, họ sẽ thi đấu với đội nhì bảng B để tranh một suất vào vòng 16. Ở bảng B, Canada và Thụy Sĩ hiện đang lần lượt đứng đầu và thứ hai, với một trận thắng và một trận hòa.

Cả Canada và Thụy Sĩ đều có 100% cơ hội tiến vào vòng 32. Tuy nhiên, có sự khác biệt về xác suất đứng đầu bảng. Canada có 56,34% cơ hội, trong khi Thụy Sĩ có 43,66%. Điều này có nghĩa là Thụy Sĩ có xác suất đứng thứ hai cao hơn.

Nếu Hàn Quốc đối đầu với Thụy Sĩ, đó sẽ là lần chạm trán đầu tiên giữa hai đội tại World Cup, sau 20 năm. Hàn Quốc và Thụy Sĩ từng gặp nhau ở vòng bảng World Cup 2006 tại Đức, nơi Hàn Quốc bị loại sau trận thua gây tranh cãi 0-2 liên quan đến trọng tài.

Nếu đội của Hong đi tiếp ở vị trí nhì bảng, họ sẽ đối đầu với độ nhì bảng B vào ngày 29/6 tại sân vận động Los Angeles (LA) ở Hoa Kỳ. Vì LA là nơi sinh sống của một cộng đồng người Hàn Quốc lớn, nên có dự đoán rằng, Hàn Quốc có thể chơi trận đấu vòng 32 trong bầu không khí "sân nhà". Tất nhiên, kịch bản này chỉ có thể xảy ra nếu họ thắng hoặc hòa trong trận đấu thứ ba vòng bảng gặp Nam Phi, diễn ra lúc 8 sáng ngày 25/6 (theo giờ Việt Nam).

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