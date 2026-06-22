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'Đạo diễn nghìn tỷ' Trấn Thành bất ngờ trở lại vai trò lồng tiếng trong 'bom tấn' hoạt hình Hollywood

Thuận Tùng

SVO - Trấn Thành 'gây sốt' mạng xã hội, khi trở lại với vai trò diễn viên lồng tiếng trong phim hoạt hình 'Minions và Quái vật'.

Trong Minions và Quái vật, Trấn Thành sẽ lồng tiếng cho nhân vật Max, là vị đạo diễn ấp ủ một dự án phim quái vật hoành tráng trong thập niên 1920. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm những "ngôi sao" đáng tin cậy, Max lại quyết định giao vai chính cho các Minions - những sinh vật nổi tiếng với thành tích “đụng đâu hỏng đó” và từng khiến không ít chủ nhân phải đau đầu.

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Quyết định liều lĩnh ấy nhanh chóng dẫn đến thảm họa, khi những con quái vật thật bị triệu hồi ngoài ý muốn, biến bộ phim giả tưởng của Max thành một cuộc hỗn loạn có thật trong thế giới con người.

Việc đảm nhận vai Max cũng đánh dấu màn tái ngộ của Trấn Thành với vũ trụ "Kẻ trộm Mặt trăng". Sau khi gây ấn tượng với vai lồng tiếng cho nhân vật Gru - đại ca của các Minions trong Kẻ trộm Mặt trăng 2 (2013), nam nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án lồng tiếng nổi tiếng như Alvin and the Chipmunks 3, Madagascar 3: Thần tượng châu Âu, Cuộc phiêu lưu của nhà Croods, hay Tay đua siêu tốc.

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Nếu như trong Madagascar 3, danh hài Chris Rock khiến khán giả Mỹ cười nghiêng ngả vì sự liến thoắng của nhân vật Marty, thì tại Việt Nam, Trấn Thành đã tạo nên một phiên bản bản địa hóa xuất sắc không kém. Anh đã thổi vào nhân vật Marty một nguồn năng lượng “tăng động” đỉnh cao, với tốc độ nhả chữ cực nhanh, đài từ nhấn nhá thông minh và hàng loạt câu thoại bắt trend cực kỳ tự nhiên.

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Trong khi đó, nhân vật Gru của Kẻ trộm Mặt trăng, chủ nhân của đội Minions là một gã siêu phản diện, ngoài lạnh trong nóng, từng là một thử thách cực lớn để diễn tả hết những biểu cảm phức tạp. Trấn Thành đã giả giọng xuất sắc để giả lập lại chất giọng trầm, hơi khàn, cộc cằn nhưng lại vô cùng ấm áp của Steve Carell ở bản gốc. Từ điệu cười "gian ác" thương hiệu cho đến những phân đoạn Gru bối rối, ngượng ngùng khi chăm sóc các cô con gái nuôi, đều được nam nghệ sĩ thể hiện mượt mà bằng cảm xúc chân thật.

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Đến với Minions và Quái vật, tài tử này hứa hẹn sẽ tiếp tục có những sự điều chỉnh mới lạ so với vai diễn Gru để hóa thân vào một nhân vật mới toanh trong vũ trụ "Kẻ trộm Mặt trăng".

Thuận Tùng
#Trấn Thành #Trấn Thành lồng tiếng #Minions và Quái vật #phim hoạt hình Minions #Trấn Thành lồng tiếng cho Minions

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