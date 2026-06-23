‘Em xinh’ Muộii cùng thanh xuân rực rỡ, bứt phá khỏi rào cản và 'tỏa sáng' theo cách riêng

SVO - Là một trong những giọng ca gen Z góp mặt tại Concert ‘Thanh xuân’, Muộii trở thành tâm điểm chú ý, hứa hẹn bùng nổ với màn trình diễn rực rỡ.

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h00 ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, DJ/producer Hoaprox và “em xinh” Muộii.

Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng. Trong đó, Muộii trở thành giọng ca gen Z được khán giả mong chờ với các màn trình diễn đầy sôi nổi, vốn đã làm nên thương hiệu của cô tại Em xinh say hi.

Muộii (sinh năm 2002) có tên thật là Hồ Võ Thanh Thảo, là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng của V-pop. Từ nhỏ, tiềm năng âm nhạc của Muộii đã được phát triển khi khi nữ ca sĩ mới 4 tuổi. Lúc đó, cô được gia đình cho đi học đàn piano tại Nhà thiếu nhi.

Đến năm 8 tuổi, Muộii được theo học nhạc sĩ Tạ Minh Tâm và 13 tuổi bắt đầu chơi guitar, cũng như tự sáng tác ca khúc đầu tay. Với nền tảng âm nhạc như thế, cô đã đỗ thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP. HCM. Ngoài giọng hát bay bổng, đầy khỏe khoắn, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao 1,76m, cùng vẻ đẹp được nhiều “sao Việt” khuyên đi thi Hoa hậu.

Trong hành trình thanh xuân âm nhạc của mình, “em xinh” Muộii từng lọt top 12 Giọng hát Việt nhí 2014, thuộc đội ca sĩ Lam Trường. Cô còn được đàn anh hỗ trợ ra mắt MV đầu tay sau cuộc thi này.

Sau đó, Muộii gây ấn tượng khi lọt top 5 Vietnam Idol 2023, được đánh giá cao về giọng hát và khả năng vừa hát, vừa chơi nhạc cụ. Trong thời gian này, cô được chú ý khi có “bản hit” Chuyện đôi ta kết hợp cùng Emcee L. Không chỉ vậy, Muộii còn góp giọng trong dự án âm nhạc quốc tế MALTO, cùng Jang Wonyoung, là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc IVE.

Đến Em xinh say hi, tên tuổi của Muộii mới thật sự tỏa sáng và được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Nữ ca sĩ đã cho thấy khả năng âm nhạc đầy tư duy mới mẻ, cùng bản lĩnh sân khấu cuốn hút. Từ bước đệm này, sự nghiệp của giọng ca gen Z có chuyển biến tích cực hơn.

Ngoài nghệ thuật, Muộii được khán giả yêu mến vì không ngại chia sẻ về gia đình lao động của cô. Sinh ra và lớn lên trong gia đình buôn bán nhỏ không có nền tảng nghệ thuật nhưng Muộii đã nỗ lực để theo đuổi ước mơ nghệ thuật của mình. Với một hành trình thanh xuân rực rỡ như thế, cô hứa hẹn sẽ là nhân tố bứt phá của nhạc Việt.