Jin và Jimin của BTS mỗi người một vẻ, thu hút mọi ánh nhìn

Hai thành viên Jin và Jimin của nhóm BTS đã biến sân bay quốc tế Incheon thành sàn diễn thời trang, thu hút sự chú ý với hai phong cách bắt mắt khi họ rời Hàn Quốc để tham dự các sự kiện ở nước ngoài trước thềm chuyến lưu diễn châu Âu sắp tới của nhóm.

Hai 'ngôi sao' toàn cầu đã thể hiện hai phong cách trái ngược nhau, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi giữa người hâm mộ trên mạng. Jin chọn bộ trang phục denim-on-denim đơn giản, còn Jimin lại theo đuổi phong cách rock-chic cá tính nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Jin xuất hiện tại sân bay trong chiếc áo khoác denim dáng hơi rộng lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển, màu xanh lam trung bình, kết hợp với quần denim ống rộng cùng màu. Sự phối hợp hài hòa này làm nổi bật vóc dáng cao ráo của anh, với kiểu dáng thoải mái và ống quần dài tạo nên vẻ ngoài lịch lãm nhưng vẫn tự nhiên.

Anh ấy mặc một chiếc áo phông trắng cổ tròn đơn giản bên trong áo khoác và hoàn thiện bộ trang phục với giày thể thao trắng, tạo nên một bảng màu tươi mới và hài hòa. Chiếc mũ lưỡi trai đen, dây chuyền bạc mảnh và túi xách da đen tối giản càng làm tăng thêm vẻ tinh tế cho tổng thể.

Từ trái sang phải, V, Jungkook và Jin của nhóm BTS.

Trong khi đó, Jimin lại thể hiện một phong cách thời trang hoàn toàn khác. Nam ca sĩ diện áo len cổ chữ V màu xanh da trời nhạt kết hợp với quần da đen ống rộng, tạo nên sự tương phản nổi bật giữa phần trên tươi sáng và phần dưới tối màu, cá tính hơn.

Chất liệu da bóng và chiếc thắt lưng khóa bạc nổi bật tạo thêm điểm nhấn phong cách rock, trong khi chiếc mũ lưỡi trai màu nâu giúp tôn lên mái tóc dài màu tro của anh. Người hâm mộ cũng để ý thấy một chiếc móc khóa hình hoa hướng dương ngộ nghĩnh được gắn trên chiếc túi đeo chéo da đơn giản của anh, tạo thêm điểm nhấn đáng yêu cho bộ trang phục thanh lịch. Jimin còn nâng tầm diện mạo với những lớp trang sức quanh cổ và cổ tay, kết hợp với đôi giày đen bóng bẩy, hoàn thiện một tổng thể được cân bằng một cách tinh tế.