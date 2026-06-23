Stray Kids khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới

SVO - Stray Kids sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mới, tại Seoul, vào tháng tới.

Nhóm nhạc nam K-pop, Stray Kids sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mới mang tên Run It tại Seoul vào tháng tới. Năm buổi hòa nhạc tại KSPO Dome trong Công viên Olympic Seoul sẽ diễn ra vào các ngày 25 - 26/7, 29/7 và 1 - 2/8.

Sau đó, nhóm sẽ đến Sân vận động Quốc gia Tokyo vào tháng Tám, tiếp theo là các buổi biểu diễn tại Nagoya và Osaka vào tháng Chín, Fukuoka vào tháng Mười, Hồng Kông và Đài Bắc (TQ) vào tháng Mười Hai, Bangkok vào tháng 1/2027 và Singapore vào tháng 3/2027. Lịch trình và thành phố bổ sung sẽ được công bố sau.

JYP cho biết, chuyến lưu diễn này sẽ giúp Stray Kids trở thành nhóm nhạc nam nước ngoài đầu tiên tổ chức concert riêng tại Sân vận động Quốc gia Tokyo, một trong những địa điểm biểu diễn lớn nhất Nhật Bản. Nhóm dự kiến ​​sẽ thu hút khoảng 370.000 người hâm mộ trong bảy buổi concert chỉ riêng tại Nhật Bản.

Năm ngoái, Stray Kids đã hoàn thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn nhất từ ​​trước đến nay, dominATE, với 56 buổi biểu diễn tại 35 thành phố trên toàn thế giới.

Nhóm dự kiến ​​sẽ phát hành EP mới, This & That vào ngày 7/8, với ca khúc Run It được tiết lộ trước, vào lúc 1h chiều thứ Tư (24/6). Run It là một bài hát gói gọn nguồn năng lượng mạnh mẽ của tám thành viên, những người đã khẳng định vị thế không gì sánh được của mình trên thị trường âm nhạc toàn cầu với các album tự sản xuất khi họ mở rộng ra một thế giới rộng lớn hơn.

Stray Kids gần đây đã biểu diễn với tư cách là nghệ sĩ chính tại Lễ hội âm nhạc Governors Ball ở New York, vào ngày 6/6 (giờ Mỹ) và dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại lễ hội Rock in Rio của Brazil, vào ngày 11/9.